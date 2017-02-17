«Кто не спрятался, я не виноват»: приемные родители прячутся, опека водит

«Тревожные сигналы из всех регионов России: в больницах, школах, детских садах детей осматривают на наличие синяков (это уже похоже на охоту на ведьм), приемным родителям ставятся в упрек траты сиротских денег». Приемные родители и эксперты обсудили в ТАСС, чем грозит история семьи Дель другим усыновителям и опекунам.

1. Привлекать психологов для оценки ситуации в семье



Председатель Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей Наталья Городиская:

– Приемным семьям необходима помощь, поддержка и сопровождение, потому что могут возникнуть ситуации, когда ресурс семьи исчерпывается, семья перестает справляться с проблемами. Отсюда случаи эмоционального выгорания родителей, вторичный возврат детей-сирот. Но уровень специалистов, занимающихся сопровождением приемных семей, нужно повышать, т.к. на данный момент, особенно в регионах, нужной компетенции этим специалистам не хватает. Это касается также сотрудников органов опеки.

У органов опеки должна быть возможность привлекать профессиональных специалистов – психологов, социальных педагогов – для оценки ситуации в семье.

Очень серьезную тревогу у приемных семей вызывают результаты освещения в СМИ дела семьи Дель. Был нанесен удар по авторитету всех приемных семей России, которых на данный момент более 400 тысяч. Широкой зрительской аудитории приемные родители были представлены как корыстные люди, обогащающиеся на неоправданно высоких социальных выплатах и недобросовестно выполняющие свои обязанности. В результате много тревожных сигналов из всех регионов России: в больницах, школах, детских садах детей осматривают на наличие синяков (это уже похоже на охоту на ведьм), приемным родителям ставятся в упрек траты сиротских денег.

Несмотря на то, что сотни тысяч россиян берут на себя ответственность и благородную миссию воспитания детей-сирот в течение многих лет, СМИ обрушились с массивной критикой не только на конкретную семью, но и на все сообщество приемных семей. А лучше бы направить силы на освещение действительной жизни семей, приемные родители готовы делиться своим опытом.

2. Реформировать всю систему

Член Координационного совета при президенте России по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Галина Семья:

– Случай с семьей Дель осветил много разных проблем, о которых мы знали и о которых мы даже не подозревали. Главное, что происходит в таких случаях – изменение в модели поведения всех участников процесса. Семья Дель имеет отношение к Санкт-Петербургу и Москве, и органы опеки и попечительства в этих регионах повели себя по-разному: органы опеки Санкт-Петербурга дали распоряжение о внеплановой проверке всех многодетных приемных семей.

Москва пошла по противоположному пути – органы опеки, это Департамент труда и соцзащиты, издали распоряжение о запрете любых внеплановых проверок в приемных семьях, при этом вводится распоряжение, что органы опеки приходят на контроль в семью обязательно с представителем Общественного совета приемных семей Москвы.

За это время органы опеки Москвы успели разработать проект пошагового механизма отобрания ребенка из семьи, в 2016 году в Москве было всего 23 таких случая (отобрание по 77-й статье). И затем органы опеки с представителями приемных семей (более 500 человек) собирались и в режиме диалога обсудили, как двигаться дальше.

У приемных родителей модель поведения тоже меняется: прячут детей от специалистов, не пускают домой службу сопровождения, не хотят заключать договоры.

Общество тоже принципиально поменяло свое отношение к приемным семьям: раньше было восхищенное отношение, а сейчас каждого приемного родителя подозревают, что он берет детей ради денег. Средний размер выплат на ребенка составляет около 9 тысяч, вознаграждение приемному родителю – около 10 тысяч рублей, и пособие получает только один родитель.

Надо сказать об очень низком уровне специалистов сопровождения приемных семей. Но законодательством не определено, что это такое. В 442-м законе (Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») социальное сопровождение определено как «метод межведомственного взаимодействия оказания социальных услуг», невозможно разобраться в этом определении. Поэтому сопровождение в образовании – одно, в соцзащите – другое. Одни регионы заключают договоры, другие нет.

3. Отбирать только в исключительных случаях

Член комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Ольга Баталина:

– Приемная семья по сути такая же, как и кровная, и как любая семья она испытывает и трудности, и проблемы, и как в любой семье, в ней могут происходить ситуации, которые требуют вмешательства властей. Вопрос в том, как себя ведет государство, что является основой его действий, каков их порядок и на что нацелены эти действия? На защиту прав ребенка и сохранение ребенка в семье или на разрыв отношений ребенка и семьи?

Последние события показали, что эти процедуры несовершенны. Возможность свободной трактовки действий органов опеки и попечительства, органов внутренних дел, наводит на мысль о необходимости законодательного урегулирования этой сферы.

Незамедлительное отобрание в Семейном кодексе является действием исключительным, которое применяется только в ситуациях реальной угрозы жизни и здоровью ребенка. Эти нормы написаны давно и требуют детализации и конкретизации. Важно рассматривать незамедлительное отобрание не как меру ответственности родителей, а как меру защиты прав ребенка, если он оказался в условиях, когда его жизни и здоровью угрожает опасность. Целью такого отобрания является перемещение ребенка в безопасное место до момента, пока эти обстоятельства или условия не будут устранены.

Должен быть исчерпывающий перечень условий, при которых возможно незамедлительное отобрание, этот перечень и порядок должен быть единым для всех служб, основой должен быть Семейный кодекс. Процедуру отобрания необходимо сопровождать фото- и видеофиксацией. Далее должен быть обязательный судебный контроль.

Первым следствием процедуры незамедлительного отобрания должно быть содействие родителям в устранении обстоятельств и условий, которые послужили причиной этого отобрания, и если эти обстоятельства устранимы и устранены, то следствием отобрания должен быть возврат ребенка в семью.

В случае, если невозможно вернуть ребенка в семью, орган опеки должен обратиться в суд с инициативой об ограничении родителей в правах. Лишение родительских прав должно быть крайней мерой родительской ответственности и следующей ступенью за ограничением родительских прав.

Единый порядок для всех служб позволит устранить избыточную широту толкования, как именно должна проводиться процедура незамедлительного отобрания.

4. По-другому построить взаимодействие органов опеки и приемных семей

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Ирина Романова:

– Служб сопровождения и школ подготовки приемных родителей не хватает, но еще несколько лет назад их не вообще не было, а сегодня почти 900 организаций осуществляют подготовку кандидатов в приемные родители, 2500 организаций осуществляют сопровождение. Надо сосредоточиться на качестве подготовки специалистов. Мы в течение нескольких лет занимаемся разработкой программ для повышения профессионального уровня таких специалистов.

После ситуации с семьей Дель планируется инициировать изменения в Семейный кодекс, а также изменить регламент взаимодействия органов опеки и приемных семей. Те нормы, которые заложены в Семейном кодексе, направлены по духу закона в одну сторону: при изъятии мы обязаны, и другой вариации Семейный кодекс не дает, в течение семи дней подать документы в суд на лишение родительских прав. При этом Семейный кодекс также не подразумевает предоставления времени для работы с семьей, для профилактики той ситуации, которая сложилась, и не рассматривает, например, для начала процедуры ограничение прав, мы сразу идем на лишение.

Такая последовательность должна быть изменена. Изъятие должно применяться как крайняя мера. Мы должны определить основания, в каких случаях это происходит. Возможно ли возвращение ребенка, если изменились условия.

5. Просвещать будущих родителей и общество



Писатель, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра» Диана Машкова:

– Есть дети усыновленные, на которых нет пособий; есть дети подопечные с безвозмездной опекой; есть приемные дети (это самый маленький процент по стране). Но когда ситуация с семьей Дель стала разбираться СМИ, все эти категории смешались воедино. Прошла некая реклама бизнеса на детях, и сейчас 30% россиян заявляют, что они готовы к принятию детей в семьи, хотя всего лишь несколько лет назад это было всего лишь 2%.

Люди, скорее всего, не в курсе, какие дети сейчас находятся в учреждениях: 80% – это подростки, и 40% всех детей – это дети с инвалидностью. А в основном россияне ориентированы на малышей с 1-й и 2-й группами здоровья. Не создана ли ложная реклама таким посылом? Материальная мотивация не может быть приоритетной, в первую очередь должно быть просвещение, которого у нас недостаточно.

Обыватель не в курсе проблем детей-сирот, усыновителей, приемных семей. И если не говорить об успешных, положительных примерах, то мы в ощущении собственной потерянности можем оставаться долго.