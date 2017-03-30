Купола и крест водрузили на строящийся в Страсбурге русский храм

30 марта. ПРАВМИР. Центральный шатер, барабан и золотые купола с крестами установили на строящийся русский храм Всех Святых в Страсбурге.

Несколькими днями ранее на боковых притворах строящейся церкви были установлены малые купола с крестами. Главный крест храма планируется установить позже в торжественной обстановке в присутствии благотворителей, властей города, прихожан и почетных гостей, говорится на сайте, посвященном строительству храма.

Центральный купол, диаметр которого составляет 3 метра, а высота – 3,85 метра, а также малые купола, шатер и кресты были изготовлены в Москве. В разобранном состоянии они были привезены во Францию на трех фурах. Процесс сборки куполов занял несколько недель и проходил близ Страсбурга, в городе Эшо, в котором с VIII века покоились мощи святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Перед началом установки настоятель прихода Всех Святых игумен Филипп (Рябых) освятил шатер, купола и малые кресты.

«Взору собравшихся на участке людей предстал поражающий своею изящностью и гармоничностью форм храм: шатер и центральный купол, которые на земле выглядели огромными и, казалось, были несоразмерно большими, по сравнению с самим храмом, после установки на свод церкви уравновесили пропорции нижней части здания, придав всему храму законченный вид, а золотые полосы, украшающие по периметру шатер храма, придают ему особую нарядность и торжественность», – говорится в сообщении.

Строительство храма Всех Святых ведется в Страсбурге с 2013 года за счет частных пожертвований. Около двух тысяч человек с разных уголков мира, а также несколько российских компаний внесли свой вклад в Фонд строительства.

С 2004 года в Страсбурге действует Представительство Московского Патриархата при Совете Европы, которое с 2011 года возглавляет игумен Филипп (Рябых), являющийся одновременно настоятелем ставропигиального прихода Всех Святых в Страсбурге. С 2016 года на игумена Филиппа возложены также обязанности Представителя Московского Патриархата при европейских организациях в Брюсселе (Бельгия).