Владимир Легойда назвал правовым нонсенсом референдум о судьбе Исаакиевского собора

29 марта. ПРАВМИР. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора является правовым нонсенсом.

«Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон “О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения”», — сказал Легойда, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что в условиях когда Русская церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Накануне стало известно, что горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Теперь документы о референдуме должно рассмотреть законодательное собрание Петербурга.

Инициаторы голосования сомневаются в том, что городской парламент одобрит проведение референдума. В случае отрицательного решения, активисты, среди которых есть и депутаты ЗакСа, могут обжаловать его в суде.

В бюллетень для голосования предлагается включить вопрос о том, согласны ли петербуржцы с тем, что Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний.

В конце 2016 года стало известно, что власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций, при этом владельцем собора остается город. Общественность и музейные работники выступили против данного решения.