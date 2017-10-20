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Лекция историка Алексея Беглова о Церкви в 1917 году пройдет в ПСТГУ

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20 октября. ПРАВМИР. Лекция историка Алексея Беглова о Русской Православной Церкви в 1917 году состоится в ПСТГУ 30 октября.
Лекция историка Алексея Беглова о Церкви в 1917 году пройдет в ПСТГУ

Лекция пройдет в рамках лектория, приуроченного к 100-летию Священного Собора 1917-1918 гг. во Владимирском зале главного здания ПСТГУ.

“Февраль 1917 г. принес Русской Церкви свою революцию — церковную. Она вскрыла застарелые проблемы государственно-церковных отношений и внутрицерковной жизни и подтолкнула представителей различных церковных групп (священников, псаломщиков, мирян…) к поискам наилучшего, с их точки зрения, церковного устройства Священноначалие Российской Церкви уже весной 1917 г. попыталось согласовать интересы этих групп и ввести стихию “церковной революции” в канонические рамки. Но главную роль в “канонической реставрации” церковного строя предстояло сыграть Священному Собору Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.”, – говорится в аннотации к лекции  на сайте ПСТГУ.

Алексей Беглов – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Специалист по истории религии и Церкви в России XIX–XX веков, автор книги «В поисках „безгрешных катакомб“. Церковное подполье в СССР» (2008), один из авторов энциклопедии «Русская православная церковь. XX век» (2008).

Адрес: ПСТГУ, Лекторий 1917, Владимирский зал, 30 октября, 19:00
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