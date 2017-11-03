Леонид Агутин перечислил гонорар со своего концерта на лечение ребенка

Музыкант передал 358 тысяч рублей через благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает семье Давида. Средства на лечение жертвовали и фанаты певца – для этого в залах были установлены специальные боксы для сбора денег, сообщает сайт StarHit.
Злокачественная опухоль мозга обнаружилась у мальчика год назад. Ребенок уже пережил хирургическое вмешательство, но случился рецидив, после которого срочно требовалась повторная операция. Давида провели в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Бурденко, где в настоящее время он проходит курс химиотерапии.
Леонид Агутин не только отдал на лечение мальчика свой гонорар, он также постоянно интересуется о самочувствии маленького пациента.