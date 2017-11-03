Леонид Агутин перечислил гонорар со своего концерта на лечение ребенка

3 ноября. ПРАВМИР. Российский певец и музыкант Леонид Агутин перечислил выручку от продажи билетов со своего сольного концерта на лечение трехлетнего мальчика Давида из Красноярска.

Музыкант передал 358 тысяч рублей через благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает семье Давида. Средства на лечение жертвовали и фанаты певца – для этого в залах были установлены специальные боксы для сбора денег, сообщает сайт StarHit.

Злокачественная опухоль мозга обнаружилась у мальчика год назад. Ребенок уже пережил хирургическое вмешательство, но случился рецидив, после которого срочно требовалась повторная операция. Давида провели в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Бурденко, где в настоящее время он проходит курс химиотерапии.

Леонид Агутин не только отдал на лечение мальчика свой гонорар, он также постоянно интересуется о самочувствии маленького пациента.