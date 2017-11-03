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Леонид Агутин перечислил гонорар со своего концерта на лечение ребенка

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3 ноября. ПРАВМИР. Российский певец и музыкант Леонид Агутин перечислил выручку от продажи билетов со своего сольного концерта на лечение трехлетнего мальчика Давида из Красноярска.
Леонид Агутин перечислил гонорар со своего концерта на лечение ребенка
Фото: agutin.com

Музыкант передал 358 тысяч рублей через благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает семье Давида. Средства на лечение жертвовали и фанаты певца – для этого в залах были установлены специальные боксы для сбора денег, сообщает сайт StarHit.

Злокачественная опухоль мозга обнаружилась у мальчика год назад. Ребенок уже пережил хирургическое вмешательство, но случился рецидив, после которого срочно требовалась повторная операция. Давида провели в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Бурденко, где в настоящее время он проходит курс химиотерапии.

Леонид Агутин не только отдал на лечение мальчика свой гонорар, он также постоянно интересуется о самочувствии маленького пациента.

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