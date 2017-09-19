Вандалы разрушили выставку поискового отряда, но обиды на них нет

Спасатели отряда «Лиза Алерт» не обижены на людей, разрушивших выставку в Одинцове, жаль только потраченного на нее времени, за которое можно было бы кого-то спасти.

Мы не обижаемся, нам просто жаль испорченную работу

В Одинцове неизвестные разворотили выставку поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», посвященную деятельности отряда и детям, которые пропали и до сих пор не найдены. Со стендов, установленных на улице, украли фотографии и специально нарисованную для выставки картину, испортили несущие конструкции.

Обижаться на людей, не знакомых с понятиями «волонтерство», «альтруизм», «помощь» – глупо, поэтому нам только жалко нашу испорченную работу. Однако здесь есть еще один аспект.

Эту выставку мои коллеги по отряду делали по ночам, в свободное от семьи и работы время, тогда, когда они могли бы поехать на поиск, но вместо этого придумывали, рисовали, варили, фотографировали, создавали, чтобы как можно больше людей услышали нас, посмотрели на детей на ориентировках и задумались бы о том, что чужих детей не бывает и что безопасность детей в руках их родителей.

Вполне вероятно, что, располагая временем, потраченным на работу над выставкой, поисковики отряда «Лиза Алерт» могли бы на несколько часов раньше вывести из леса и ветерана войны, полупарализованного из-за того, что он заблудился и вовремя не принял лекарства, или старушку, которая тогда не заболела бы двусторонней пневмонией. Но если во время работы над выставкой объявлялся поиск ребенка, те, кто ей занимался, бросали все и ехали искать.

Ситуация с выставкой – типичное проявление человеческого фактора; с этими проявлениями мы сталкиваемся ежедневно. Каждый день на наших поисках мы видим как удивительные примеры жертвенности и благородства, так и не укладывающиеся в голове нормального человека случаи равнодушия, халатности, цинизма.

Это нормально, мир разнообразен

Каждый день и каждую ночь в наших поисках участвуют обычные люди, которые бросают все дела и идут спасать незнакомого им человека. Каждый день где-то, где сейчас проходит поисково-спасательная операция, местная администрация организует для волонтеров еду и место для ночлега. Каждый день бабушки где-то несут нашим волонтерам пирожки и бутерброды.

Каждый день ориентировки в наших группах просматривают врачи, в чьих больницах появляются неопознанные пациенты. Каждый день находятся полицейские, готовые вместе с нами идти в лес искать не на страх, а на совесть, в том числе и в свое нерабочее время. Так же, как ежедневно мы встречаемся с теми, кто искренне не понимает, зачем мы это бесплатно делаем.

Общаемся с родственниками потерявшегося, которые ночью не готовы с нами идти в лес искать свою бабушку или дедушку, потому что они хотят спать и им завтра на работу. Наблюдаем врачей, которым все равно, что за человек без памяти лежит у них в коридоре больницы.

Это нормально, мир разнообразен, хотя лично я до сих пор не знаю, что меня удивляет больше: человеческое равнодушие или, наоборот, неравнодушие.

В том же Одинцове у нас множество друзей и сторонников – и среди жителей, и среди местных журналистов. Один из членов нашего отряда – сотрудник уголовного розыска города Одинцово Екатерина Герасименко, человек удивительного благородства и душевной силы, организующий лекции по безопасности для детей и родителей, лично участвующий в поисках и мобилизующий в случае необходимости нужное количество людей.

Наш главный враг – это беспощадное время

Как бы те, кому не дано нас понять, ни портили наши выставки, мы все равно будем их делать. 16 сентября в Орехово-Зуеве, в день города и годовщину поиска пятилетней Лизы Фомкиной, которую семь лет назад не успели спасти в местных лесах, открылся наш памятник потерянному времени.

Трагическая история Лизы стала началом истории нашего отряда. Искавшие Лизу и ее тетю добровольцы на десятый день поисков нашли тело девочки. Те, кто мог ее спасти, узнали о поиске слишком поздно, поэтому не успели. После этого людям, стихийно собравшимся на поиски Лизы, стало ясно, что государство не справляется с задачей поиска людей в таких ситуациях и что нужна волонтерская организация, которая возьмет на себя эти функции.

С именем Лизы в названии нашего отряда мы за семь лет приняли участие в спасении более чем 14000 человек по всей России.

Наш главный враг на поисках – это время, поэтому памятник, который мы открыли в Орехово-Зуеве, – это символ времени, беспощадного и убивающего.

В день города на площади возле ТЦ «Капитолий» были установлены гигантские песочные часы, в нижней части которых сидит маленькая девочка, закрыв лицо руками. Она потерялась и ждет помощи, а сверху песок, который вот-вот начнет хоронить ее под собой. Чем дальше, чем меньше шансов найти ее живой, потому что или ее увозят все дальше и дальше, или она медленно умирает от обезвоживания или переохлаждения, или погибает от рук насильника, или задыхается под завалами в заброшенном доме.

А в следующую пятницу, 22 сентября, мы торжественно открываем нашу обновленную выставку в Одинцове и приглашаем всех неравнодушных людей познакомиться с жизнью отряда, узнать больше о нашей деятельности и о детях, которых мы ищем.

Ксения Кнорре Дмитриева