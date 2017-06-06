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Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки

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6 июня. ПРАВМИР. Выплаты малоимущим россиянам в рамках программы продовольственной помощи могут составить около 10 тысяч рублей на человека в год.
Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека», – сказал Мантуров.

Ранее Мантуров заявлял, что программа может заработать во второй половине 2018 года, а в полном объеме — в 2019 году.

Согласно идее министерства, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты.

«Правмир» ранее разобрался, кому перепадут продукты по карточкам.

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