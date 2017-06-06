Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.
«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека», – сказал Мантуров.
Ранее Мантуров заявлял, что программа может заработать во второй половине 2018 года, а в полном объеме — в 2019 году.
Согласно идее министерства, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты.
«Правмир» ранее разобрался, кому перепадут продукты по карточкам.