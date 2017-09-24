Малую планету между орбитами Юпитера и Марса назвали в честь орловского священника

24 сентября. ПРАВМИР. Малая планета, расположенная в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, получила имя Vasilermakov. Небесное тело назвали так в честь уроженца города Болхова в Орловской области, протоиерея Василия Ермакова.

Решение о наименовании планеты было принято Комитетом по наименованию малых планет Международного астрономического союза 22 февраля 2016 года, Но паломники из Санкт-Петербурга доставили соответствующее официальное свидетельство Российской академии наук в Болхов 21 сентября, сообщает сайт Орловской митрополии.

Официальное свидетельство РАН будет храниться в мемориальном доме протоиерея Василия Ермакова в Болхове.

Названная в честь священника малая планета зарегистрирована в международном каталоге планет под N24604 (1973 SP4). Ее диаметр составляет 7 км. Подробное описание небесного тела есть на сайте Международного астрономического союза(IAU).

Орбита малой планеты была выявлена в 1955 году. Само небесное тело открыла 27 сентября 1973 года во время наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории астроном Людмила Черных (1935-2017).

Черных была выдающимся советским и российским ученым, известным открытием 268 астероидов. В 2001 году открытие малой планеты было зарегистрировано. Тамара Николаева, духовное чадо протоиерея Василия Ермакова, взяла на себя работу по увековечиванию его имени в названии небесного тела, на что потребовалось 16 лет.

Имя планеты занесено в международное научное издание “Эфемериды малых планет”, которое выпускает Институт прикладной астрономии РАН.

Черных также открыла малую планету N16395 Ioannpravednyj (1981 US14) в честь святого Иоанна Кронштадтского, малую планету N4485 Radonezhskij в честь Сергия Радонежского и малую планету N5612 Nevskij в честь святого Александра Невского.

Протоиерей Василий Ермаков (1927-2007) – уроженец Болхова, в годы своего служения настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга стал одним из самых известных и авторитетных петербургских священнослужителей. В последние годы жизни регулярно посещал Болхов, став одним из инициаторов реставрации многочисленных храмов города. Именем Ермакова в 2009 году названа улица в его родном Болхове.