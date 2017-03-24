«Мама, вставай! Я твою психику не тревожу»

«Например, когда родился Ваня, моим старшим было семь и девять лет. Они запросто могли и помыть, и памперс поменять, и покормить. Так что сейчас они у меня уже готовые отцы, не растеряются, если им младенца в руки дать». Кого брать на необитаемый остров, что важнее порядка в доме и зачем детям одинаковые носки, рассказывает мама пятерых сыновей, мастер на железной дороге и детская писательница Надежда Чубарова.

На необитаемый остров возьму с собой… мужа!

Мы с мужем – из одного поселка, но познакомились в Архангельске, куда приехали учиться. Когда поженились – мне было 18 лет, ему – 19.

Несмотря на юный возраст, к семейной жизни мы были готовы. Я – старшая из трех детей в родительской семье. И с самого детства знала, что у меня тоже будет много детей. У мужа рано умерли родители, так что пришлось ему быстро взрослеть и в 12 лет уже выполнять практически все бытовые обязанности по дому, заботиться о младшем брате.

Так что я видела: он серьезный человек и я за ним, как за каменной стеной. Вот недавно придумывали со своими ребятами: что каждый возьмет с собой на необитаемый остров, причем взять можно что-то одно. Сыновья предлагали: спички, ружье и так далее.

Я же сказала: «А я возьму не что, а кого – папу. С ним точно не пропаду. У меня будет и крыша над головой, и еда, и тепло».

Муж у нас главный в семье. Он берет на себя ответственность за семью, за достаток, а мне позволяет заниматься совершенно неприбыльными занятиями, только потому, что видит – мне это доставляет удовольствие.

Ребятам я постоянно ставлю папу в пример. Огромная ошибка, когда мать при детях что-то плохое говорит про отца. Даже если в ссоре. Даже если внутри накопилась обида.

«Если столько детей, то сколько мужей?»

Трое детей – у нас в поселке не редкость, а пятеро, тем более из благополучной семьи – встретишь не часто. Почему-то не решаются люди.

Но нас все знают, поэтому никакой негативной реакции я не видела.

А вот в прошлом году мы с Ваней попали в районную больницу, и там, узнав, что в семье пятеро детей, сначала к нам настороженно относились. Поначалу считали, что я асоциальный элемент, размножаюсь ради пособий или в нетрезвом состоянии. Пособий, кстати, мы не получаем, поскольку прожиточный минимум на каждого нарабатываем с мужем.

Еще почему-то считается, что если много детей, то, значит, они от разных отцов.

«Сколько раз ты была замужем, раз у тебя столько детей?» – этот вопрос я слышала неоднократно.

Вопрошающие очень удивляются, узнав, что муж – один-единственный.

Из маминого дневника: В последнее время мне в ленте часто попадается критика многодетных семей. Как там все плохо, бедно и скандально. Как старших детей нещадно эксплуатируют и лишают детства. Как дети, выросшие в многодетных семьях, не хотят собственных детей. Вопреки мнению, что у выходцев из многодетной семьи либо один ребенок, либо нет вообще, с самого детства я знала, что у меня будет много детей! У моей сестры, кстати, трое. У брата двое. Так что все это зависит от своего собственного детства. Не надо обобщать все многодетные семьи. Я ни в коем случае не настаиваю, чтобы мои дети создавали многодетные семьи. Нет, что вы! Это очень индивидуально. Даже если у них вообще не будет детей, если они решат жить для себя, не обременяясь ответственностью за кого-то – это их решение, против которого я ничего не буду иметь. Каждый человек делает так, как считает лучшим, в первую очередь, для себя, и это правильно. Как можно диктовать кому-то условия?

За огромным столом не только мы, но и гости

Готовлю я каждый день. Встаю утром, в полшестого (в семь мне надо выезжать на работу), готовлю завтрак, обед. Вечером с работы в пять часов возвращаюсь, готовлю ужин. На обед – супы, мои привыкли, что у меня каждый день свежий суп, поэтому два дня не едят один и тот же. Так что большие кастрюли мне не нужны.

Но это не значит, что я такая замученная кухней, целыми днями только и знаю, что готовлю. Вовсе нет, мой муж тоже умеет готовить и прекрасно это делает, только реже, потому что у него других дел очень много. Да и старшие ребята неплохо готовят. Младшим можно поручать почистить картошку, сделать салат.

Совместные обеды и ужины – это у нас традиция, которая пошла еще от моей родительской семьи. У нас огромный стол, за которым не только мы все умещаемся, но и гости. Летом у нас традиция в беседке чай из самовара пить, по несколько раз в день, мы его даже не убираем. К нам приходят друзья, родственники, и вот такой дружной компанией мы прекрасно проводим время.

Одно время мы жили в квартире: у нас построили новый многоэтажный дом для работников железной дороги. Муж получил там квартиру на первом этаже, большую, трехкомнатную. Но оказалось, это не наше. Когда со всех сторон соседи, а у нас дети, – тяжело.

Так что ждали изо всех сил, когда достроим свой дом и переедем. Сейчас красота у нас. Свой двор. Детей выпустишь, знаешь, что они там никаких окурков, никаких шприцов не найдут, все вычищено.

Как-то пару недель вообще было нечего есть

Первое наше совместное с мужем жилье – комната в общежитии. В этой комнате у нас была и спальня, и кухня, и детская. За время нашей учебы мы стали родителями двоих детей.

Как мы там размещались, сейчас представляю с трудом. Да еще гости к нам постоянно приезжали с ночевкой. Жили хорошо, дружно и весело. Скандалов не было. Хотя были периоды очень тяжелые, и в материальном плане тоже.

Как-то, когда у нас был только один ребенок, пару недель вообще нечего было есть (точнее, не было денег, чтобы купить хоть что-то), спасала только картошка, привезенная из дома.

Хорошо, что малыш был на грудном вскармливании, а с молоком у меня никогда проблем не было.

Этот краткий период научил нас экономить деньги и откладывать на черный день.

Когда я забеременела третьим, у нас с мужем возник конфликт. Мне очень хотелось еще ребенка – была же в детстве мечта о большой семье! Узнав о беременности, радостно сообщила новость мужу.

Он радости не разделил: у нас только жизнь вроде наладилась материально, дети пошли в школу. Он боялся, что мы опять войдем в бедственное финансовое положение, когда в семье появится еще один человек. А на самом деле все пошло удачно, Ваня родился, мужу предложили новую должность с большей зарплатой, мы купили машину, взяли землю, начали строить свой дом.

Работала до родов – и с коляской на работу

После окончания учебы мы переехали обратно в свой поселок, и муж устроился на железную дорогу, где работает уже с 1999 года. Я посидела дома, а потом организовала предпринимательскую деятельность, и образование товароведа оказалось как нельзя кстати. Тем более, на работу меня с двумя детьми брать не торопились. «Ты будешь на больничных сидеть», – слышала я от потенциальных работодателей.

Сначала на рынке торговала, потом организовала швейное ателье. Но оно просуществовало недолго: все-таки это бизнес больше для города. В деревнях рукодельниц очень много: и шьют, и вяжут, и по домам принимают заказы. А налоги и аренду им платить не надо, поэтому и услуги дешевле.

Потом у меня был магазин товаров для рукоделия, и он проработал 14 лет.

Первый раз в декретный отпуск я ушла только с четвертым ребенком, со Степаном. А до этого все перебивались сами.

Какой декрет для частного предпринимателя? Работала почти до родов, и, чуть ли не как только родился малыш, уже с коляской – на работу.

Сейчас понимаю, что для детей это тяжелая нагрузка, у ребенка должно быть комфортное детство. Но для них это было нормально – собираться и ехать куда-то вместе со мной за товаром, к примеру. Им эти поездки даже нравились. Ведь для ребенка главное, чтоб мама была рядом, а остальные неудобства он просто не замечает.

Написала первую сказку и вышла в полуфинал конкурса

В 2012 году я попробовала написать детскую книгу. Сейчас у меня уже три книги вышло.

Началось все с «электронного дневника» на одном сайте, где я писала свои впечатления: про погоду, про детей, что они натворили. Для себя. А потом оказалось, что люди меня читают, стали комментировать, спрашивать: «А вы случайно не пишете книги?» Какие книги, ну где писатели и где я?

А тут как раз в 2011 году издательство «Росмэн» объявило конкурс. «Почему бы не попробовать?» – подумала я и написала подростковую сказку – фэнтези про девочку Софью. Вышла в полуфинал. Первое произведение в жизни и сразу в полуфинал – это повысило мою самооценку. Я стала рассылать эту рукопись в издательства и писать еще. Так вышла первая книга – «Софья и волшебный медальон» и еще несколько книг.

Как нахожу время? Но ведь достаточно где-то 15 минут в день, 30 минут. Можно не целую главу, например, писать, а даже 50 слов, и это уже плюс к тексту. Так постепенно он и набирается.

Экономлю на себе, к одежде равнодушна

Мы с мужем – очень экономные люди. Не зря же у меня торгово-экономическое образование, экономику, бухучет я сдавала на пятерки. И потому экономить деньги – не вопрос.

Нужно просто уметь для себя распределять: вот это важно купить сейчас, а вот это вот может подождать. На детях мы не экономим: одежда, питание, игрушки, необходимое для учебы, экскурсии с классом.

Я могу экономить, например, на себе. Меня подруги осуждают за это, считая, что трата денег на себя приносит радость. Но я знаю, что мне это большой радости не принесет. Мне принесет радость, если я потрачу эти же деньги, например, на саженцы. Розы куплю, допустим. Или рыбок аквариумных. И полдня в восторге буду смотреть на них, любоваться.

А к одежде почему-то я равнодушна. Может быть, сыграло свою роль то, что я из многодетной семьи сама. Раньше же ведь вещи передавались – от старших к младшим. Я должна была носить их экономно, не порвать, не запачкать, чтобы они пошли дальше, сначала к сестре, потом – к соседским детям. Поэтому я привыкла, и сейчас тоже ношу одежду аккуратно, бережно.

У нас огород, так что картошка, морковь – своя. Делаем разные заготовки – грибы, ягоды. У нас же север, лес вокруг. Продукты покупаем оптом, так дешевле: масло растительное коробками, сахарный песок, муку мешками.

Из маминого дневника: Я тоже из многодетной семьи. Старший ребенок. Но у меня никогда не было вот такого негатива и недовольства своей жизнью. Да, некоторая одежда мне перепадала от двоюродной сестры с Украины (помню, с какой радостью получали посылки), но у меня не было чувства, что они ношеные и это позорно – за кем-то донашивать. После меня платья носила моя родная сестра, потом троюродная, потом отдавали многодетным соседям. То есть меня с детства приучали носить вещи так аккуратно, чтоб они оставались в хорошем состоянии. Это разве плохо? Да, я умею в целях экономии делать из не съеденной каши оладьи. Из экономии сама подстригаю всех своих парней (не абы как, а научилась делать вполне современные стрижки, разные там андеркаты и т.п.). Разве это всё плохо? А пошло это именно из моего детства.

Отношения важнее порядка в доме

Мне кажется, что хотя бы один из пары должен быть психологом. В нашей паре эту роль я присваиваю себе. Потому что я спокойнее и рассудительнее, а муж взрывной и импульсивный. Надо чувствовать, понимать, когда нужно вовремя замолчать, чтобы не обидеть человека и потом не ощущать себя виноватым: в гневе можно наговорить всякого. И всегда нужно разговаривать, не копить недовольство, а выяснять все сразу.

Когда мы только поженились, у нас вообще все было идеально. Конфликты начались со временем, когда уже было двое детей и когда мы переехали жить в поселок. Муж был недоволен моим предпринимательством, что я уезжаю из дома. Сохранять мир в семье, и с мужем, и с детьми, помогает расстановка приоритетов.

Например, на первое место я ставлю не наведение порядка в доме, а отношения с детьми. Я знаю женщину, которая по три раза на дню моет пол и требует от близких идеального порядка в доме. Все у них дома строго и по расписанию.

Нет, мы с детьми можем создать творческий беспорядок. Не успела помыть полы сегодня – помою завтра. Уборка никуда не убежит, а именно эти мгновения общения с близкими уже никогда не повторятся.

Из дневника мамы: Я очень стараюсь сделать все так, чтобы мои дети вспоминали свое детство как что-то самое светлое, теплое, доброе. Не из-за шмоток и материальных благ, а именно из-за человеческих отношений. Ведь неизвестно, как сложится их дальнейшая жизнь и какие люди попадутся на их пути. Мои дети всегда будут знать, что здесь, в нашем доме – остров мира и добра, место, где тебя всегда выслушают, помогут словом, делом, поддержат в любой ситуации, где тебе всегда рады. Мое детство в многодетной семье было классным! Шумным, веселым. Дрались с сестрой, потом мирились и шушукались о своих секретах. Творили такие вещи, за которые я готова прибить своих парней, но вовремя вспоминаю, что сама была такая же. К нам приходила подружка, которая была единственным ребенком у своих родителей. Единственным, но не значит, что более счастливым. Да, у нее были шмотки, поездки, но при этом родителям было наплевать на нее. Отправили в лагерь и рады, что свободны. Проверили пятерки в дневнике и опять довольны. А она вслух завидовала, что нас трое, что у нас в семье не так, как у нее. Я тогда понять не могла…

Старшие ребята – уже готовые отцы

Часто говорят, что когда в семье появляется младенец, муж начинает ревновать. У нас такого нет. Когда у нас появляется ребенок, мы всей семьей уделяем равномерное внимание. У старших детей не было ревности, потому что я сразу их привлекаю к уходу за малышом. Например, когда родился Ваня, моим старшим было семь и девять лет. Они запросто могли и помыть, и памперс поменять, и покормить. Так что сейчас они у меня уже готовые отцы, не растеряются, если им младенца в руки дать.

На самом деле, чем больше детей, тем легче. Они же не одного возраста. Когда у меня было двое детей с разницей в два года, я уставала сильнее. Не знаешь, за кого хвататься.

Общежитие. Двухлетнему поиграть хочется, а младенца надо укладывать спать. Спасала улица: пока один спит в коляске, второй носится в песочнице. Чтобы вывести гулять, сначала одевалась сама, потом – старшего, чтобы вывести в коридор общежития, и начинала укутывать младшего.

«Мама, а ты знаешь, что некоторые женщины делают аборт?»

Знакомые удивляются: «У тебя парни, у них же такой сложный подростковый возраст, как ты его пережила?»

Когда старший лет в 14-15 начал себя считать самым умным: «Мама, ты отстала от жизни, ничего не понимаешь!», – сын, который на два года младше, говорил: «Ты чего, Саш, вообще обнаглел, что ли! Ты как с мамой разговариваешь!» Потом, когда у второго это началось, остальные ему стали объяснять: «Ты чего, держи себя в руках!»

Я считаю, что слово родителей должно быть законом, но при этом нужно вести себя на равных. А вот как это совместить – тут уж каждый решает сам.

Если маленький ребенок подходит с «неловким» вопросом, я сначала пытаюсь выведать, что он уже об этом знает, а потом дополняю информацию.

Однажды был случай, старший сын тогда учился в первом классе, а второй еще в школу не ходил. Подходят они оба ко мне, взбудораженные такие – явно узнали что-то новое. «Мама, а ты знаешь, что некоторые женщины делают аборт?» Не паникую, не выясняю, откуда узнал, а просто делаю удивленное лицо: «Да-а? А что это такое?» Он даже обрадовался, что я этого «не знаю». «Это когда в животе появляется ребенок, а мама не хочет, чтоб он родился, и его убивают… Мам, спасибо, что ты не сделала аборт, когда мы начали расти у тебя в животе. Жить так хорошо!» А у меня ком в горле.

«Мама, вставай! Я твою психику не тревожу»

Старший сразу был самостоятельным, хотел в школу. Он пошел в первый класс и просыпался в шесть утра. Прибегает ко мне и кричит: «Мама, вставай скорее, в школу же надо!» Я вскакиваю, а он уже одетый, в костюме, с портфелем, готов идти.

На первом родительском собрании учительница говорила: «Дорогие родители, психологи советуют будить детей аккуратно, чтобы не тревожить их психику». Я пришла, все это рассказываю дома. На следующее утро Саша, как обычно уже одетый, осторожно трогает меня за плечо: «Мама, вставай. Я твою психику не тревожу. Я тебя аккуратно бужу».

С Сережей мы сидели класса до пятого, вместе делали уроки, Ваня – с первого класса самостоятельный. Изредка подойдет, спросит что-то: «Как задача решается?» Со Степой мы делаем уроки, и как же я жду летних каникул!

Из дневника мамы: Хочу летние каникулы! Учеба достала уже! Я за то время, пока «учусь» с детьми, могла бы три высших образования получить! Степка за два дня умудрился притащить три двойки. Оказывается, доклад, который мы с ним всё воскресенье писали, он благополучно забыл дома, а по чтению за что двойка, он не знает. Так ты зачем дневник даешь, если не знаешь, за что двойка?! – «Матерился в столовой»… – Я не матерился. – А чье замечание тебе в дневник написали? – Я сказал «блин», а Ире послышалось другое слово, она нажаловалась учительнице. Ладно, тут я допускаю, что все так и было. «Отстранен от физкультуры», и опять двойка рядом с замечанием. За что отстранен? Потому что был без рукавиц. Так правильно, физкультура же на лыжах. А где рукавицы? Дома забыл… Как можно дойти в мороз до школы, тащить в руках лыжи и не вспомнить, что рукавицы остались дома? Человеку почти девять лет. Он постоянно забывает рукавицы. Идет из школы, руки красные, скукоженные. «Степка! Где рукавицы?» В карманах. Забыл надеть… Пришила их на резинку и вдела в рукава куртки, чтоб не забывал. У Миши так. Но Мише 5 лет, а Степану 9. – Кто-нибудь в классе так ходит? – спрашиваю. – Да, Слава. – Ну вот, теперь вас будет двое.

Если по шву брюки разойдутся – старшие зашьют

Нам повезло, что у нас школа рядом, из окошка видно – метров 300 от дома. Нет необходимости провожать детей, они ходят в школу сами. За ней детский сад, так что ребята идут в школу и отводят младшего. Они же и забирают.

Недавно дочка знакомых вдруг стала возмущаться, что когда ей исполнится 18, она уйдет от родителей, потому что ей надоело мыть полы, таскать дрова. У нас не возникает таких вопросов. Все знают, что принести дрова и уголь, почистить от снега дорожки – это нормально, и делается для всех.

У нас нет мужской и женской работы. Мои мужчины только разве не умеют шить и не умеют вязать. Но если по шву брюки разойдутся – старшие зашьют. Они и обувь могут себе зашить, я вот не умею обувь. Так что с бытом вообще проблем не возникает.

Самое тяжелое – когда дети болеют

От семьи у меня не бывает усталости. Устаю от работы, хотя у нас замечательный коллектив. Из своих двух декретных отпусков самый долгий был с Мишей – три года. И думала: «Вот если бы лет до пяти был декретный отпуск, я бы с радостью и до пяти сидела».

Самое тяжелое – это когда дети болеют. А мальчишки, они же везде лезут, спокойно не сидят. Вот в прошлом году у Вани сотрясение мозга было. Что я пережила! Мне позвонила на работу мама одноклассницы Вани и рассказала со слов дочки: «Надя, у тебя Ваня упал и лежит без сознания».

Оказалось, что они с мальчишками с горки катались и он съезжал, стоя на ногах. Запнулся и рухнул вперед лбом на какую-то ледышку. Мальчишки- друзья его домой приволокли. Я бежала домой и сразу на ходу скорую вызывала.