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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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“Мать ходит в храм с детства, но я не хочу быть как она”

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Чем больше человек возрастает духовно, тем он счастливее, считает архимандрит Андрей (Конанос).
“Мать ходит в храм с детства, но я не хочу быть как она”
Архимандрит Андрей Конанос

Что я тут делаю – двигаюсь вперед или топчусь на месте?

Что хочется сказать вам на тему духовного роста? Несмотря на то, что мы много лет в Церкви, это вообще незаметно. Ведь главное – это результат нашего пребывания здесь. Например, я в Церкви с детства, но что я тут делаю – двигаюсь вперед или топчусь на месте?

Для сравнения приведу пример с иностранным языком. Вот, мальчик пять лет занимается английским с преподавателем, берет частные уроки, а потом оказывается с родителями в каком-нибудь зарубежном аэропорту, и тут выясняется, что он даже зарегистрироваться на рейс не может с таким английским. Мать начинает ему выговаривать: «Чем ты занимался все эти пять лет? Открой рот, говори!» – «Но я еще не умею так говорить!» – оправдывается сын. «Ну и чему ты в таком случае научился?»

Понимаете, что я имею в виду?

Или, например, человек, который весит девяносто килограмм, начинает ходить на фитнес. Проходит пять месяцев, и теперь он весит не девяносто, а все сто пять килограмм. Его спрашивают: «Чем же ты там занимаешься, на фитнесе?» А он отвечает: «Это всё мускулы! У меня теперь нет никакого жира, одни мышцы!»

Я хочу сказать, что если мы куда-то ходим, где-то числимся, то от нас ждут соответствующих результатов. Женщины часто говорят на исповеди: «Смотрю я на свою семью – мы столько лет в Церкви, а дома с мужем по-прежнему ругаемся, обижаемся, собираемся разводиться, и любви как не было, так и нет…»

Чем больше человек возрастает духовно, тем он счастливее

Как же понять, что, пребывая рядом с Господом, мы меняемся? Ведь Он дает нам стимул развиваться, расти духовно. Есть несколько признаков духовного роста.

Первый признак. Чем больше человек возрастает духовно, тем он счастливее – и не благодаря каким-то внешним обстоятельствам, а сам по себе. Например, счастье по светскому, мирскому критерию – это большой дом, дорогая машина, деньги, комфорт… Но это только оболочка счастья: для духовного человека все эти внешние блага не имеют такого значения. Даже если у него, например, нет машины, он не переживает по этому поводу, а спокойно едет на автобусе или просит подвезти. И без большого дома ему хорошо.

Это первый признак  духовного роста – когда не прилепляешься сердцем к тому, что тебя окружает. И тогда, даже если ты живешь очень бедно, на сердце у тебя все равно всегда радостно и ты счастлив со своей семьей. А первый шаг к такому состоянию может быть, к примеру, когда девушка не впадает в депрессию от того, что ее прическа испортилась.

В начале пути нам кажется, что все вокруг перед нами в чем-то виноваты. Но не так думает тот, кто годами пребывает со Христом. Такой  человек никого не винит, у него на душе всегда мир и всё вокруг кажется ему прекрасным.

Max Rive, schengen.pro

Сейчас у нас в стране кризис. И те из нас, кто был сильно привязан к материальным ценностям, очень страдают. А те, кто  и до кризиса был по-настоящему счастлив, счастливы и сегодня. Им и раньше было всё равно, что пить: кока-колу или простую воду. Поэтому и сейчас они рассуждают так: «Ну, сегодня я не буду покупать себе никаких напитков, не куплю новую одежду – похожу пока в старой; не поеду за границу в дорогой отель, а отправлюсь к себе в деревню. Поживу скромно».

С духовным человеком всегда уютно, потому что он никогда не ропщет, он спокоен и не теряет  мира. А вы ропщете?

Человек не меняется легко и быстро

Недавно я созванивался со своей двоюродной сестрой. Она сказала:

– Отче, можно тебя спросить? Скажи, твои радиопередачи приводят к какому-то результату?

– Что ты имеешь в виду?

– Ну, люди слушают тебя, но есть ли какая-то польза в этих передачах?

– Почему ты спрашиваешь?

– Просто интересно. Может быть, ты ведешь какую-нибудь статистику?

– Видишь ли, – сказал я ей, – статистика здесь бесполезна. То, о чем ты спрашиваешь, знает только Бог.

Но даже если бы я и вел статистику, то выяснить бы мне удалось лишь одно: человек не меняется легко и быстро. Один господин, который живет в Афинах, вот уже десять лет просит меня уговорить его жену избавиться от одного-единственного недостатка – брюзжания. Он так и говорит:

– Отче, скажи, для чего моя жена ходит к тебе столько лет? Пусть она прекратит брюзжать! Если убедишь ее, я поставлю тебе свечку с тебя ростом! Пожалуйста, поговори с ней! Тебя она слушает!

И тогда я шепнул ему на ухо:

– Она и меня не слушает. Точнее, слушает только тогда, когда я потакаю ей и во всем с ней соглашаюсь, но стóит только слегка наступить ей на больную мозоль, она тут же говорит: «Отче, прошу тебя, не слушай моего мужа! Слушай меня!»

А супруг приходит ко мне и спрашивает:

– Разве это духовная жизнь? Когда человек постоянно жалуется, нервничает, ругается?..

Тот, кто развивается духовно, считает всех людей хорошими

Следующий признак духовного роста – это единство. Единство душ, сердец, единство людей. Когда человек не отделяется от других, а наоборот, объединяет себя с ними – это значит, что он возрастает духовно. Не считает других плохими, грешными, злыми, не обвиняет никого во лжи. Если же всё наоборот – значит, такой человек далек от Христа.

Тот, кто развивается духовно, считает всех людей хорошими. Он готов оправдать любой проступок другого человека, понимая, что на всё есть своя причина. Ведь даже злые люди начинают плакать, если с ними поговорить. Иногда я вижу на своих беседах людей с внешностью преступника или арестанта. А в конце такой человек подходит ко мне со слезами на глазах. Никто не становится плохим просто так, всегда есть какая-то причина. И если помнить об этом, то начинаешь объединять себя с другими людьми, а не отделяться от них.

И даже сосед, который паркуется у твоих ворот и тем самым блокирует тебе выезд, или выкидывает мусор у твоего дома – он может казаться странным, тяжелым, капризным человеком, но и его душа – тонкая, чувствительная, со своими ранами, своими трудностями и страхами.

Помните, что в последней молитве Иисуса Христа, которой Он молился, перед тем как покинуть этот мир, были такие слова: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино» (Ин. 17:21). Господь молился о том, чтобы люди не разделялись на какие-то группы или партии, а наоборот, пребывали вместе, любя друг друга. Вместе у нас всё получится.

“Мать ходит в храм с детства, но я не хочу быть как она”

Одна женщина, живущая за границей, как-то написала мне, что вот-вот потеряет веру, несмотря на то, что ее родители – ученые богословы. Почему? Потому что их слова сильно разнятся с тем, как они живут. То есть они говорят одно, а делают совершенно другое. Такая непоследовательность, такие конфликты и противоречия – не лучшая проповедь христианства в современном обществе.

Ведь важно не что ты говоришь, а что ты делаешь, что от тебя видят окружающие. Не красивые слова затрагивают сердца людей, а то, как мы живем, опыт и «запах» нашей жизни. Если другие видят от тебя одну злобу и зависть, если ты постоянно на нервах и в напряжении, то никакой духовной пользы ты людям не принесешь. Они смотрят на тебя и думают: «Для чего нужно ходить в Церковь? Вот, она ходит, а какой была, такой и осталась, вообще не меняется».

Сын говорит о своей матери: «Она ходит в храм с детства, сейчас ей уже шестьдесят, но я не хочу быть как она». Единство, душевное равновесие, любовь в семье – вот что говорит о духовном развитии. И именно это – лучшая проповедь.

И еще один важный признак духовного роста – отсутствие фанатизма. Фанатизм не приближает к Богу. Тот, кто по-настоящему любит Господа и чувствует Его, не может быть фанатиком. Он ни на чем не настаивает и ни в чем не упорствует, даже во благо другим, а просто говорит : «Дорогой, если хочешь, – прислушайся. Не хочешь – твое право. Я уважаю твой выбор и люблю тебя таким, какой ты есть. Да, я пощусь, а ты ешь отбивную – ну что ж, приятного аппетита! Твоя отбивная не мешает мне поститься. Если мой внешний вид и моя постная еда ни в чем тебя не убеждают, зачем я что-то должен говорить тебе, смущать тебя? Ведь насилие не способствует духовной жизни». Фанатик не может никому помочь. Не надо насиловать волю своего ребенка или супруга. Применим силу к собственной воде, а другие пусть видят от нас лишь доброту и снисхождение.

Никто перед нами не виноват. Виновато лишь наше собственное «я». А все вокруг – хорошие люди. Если мы поймем это, то станем по-настоящему умиротворенными и счастливыми.

Мужья, постоянно жалующихся на своих жен, просто не могут справиться с собственными проблемами. Если бы они жили в гармонии с собой, то и жен бы своих любили. Женщины, которые постоянно брюзжат и обвиняют всех вокруг, также не в состоянии решить собственные внутренние проблемы. И так как разобраться с собой им не под силу, они стремятся изменить всех вокруг. И всё их раздражает.

Одна женщина сказала как-то своему сыну: «Когда ты уедешь от нас, мы наконец-то заживем спокойно». Сын вырос, уехал, женился, а мать всё продолжала ворчать и жаловаться. «Опять ты все делаешь не так, обижаешь меня, – говорила она. – Да что тут поделать…» И тогда сын сказал ей: «Мама, дело не во мне и не в других людях, не в жизненных обстоятельствах. Загляни в себя. У тебя в душе нет мира».

Не будьте фанатиками, будьте снисходительнее

В последнее время мне совсем не хочется выяснять отношения – даже с теми, с кем я не согласен. Хочешь поступить по-своему – попробуй, а потом ответь сам себе на вопрос: стал ли ты после этого счастливее. Самое весомое доказательство собственной неправоты – это отсутствие счастья. И мне вовсе не нужно обвинять, ругать тебя – ты сам получишь ответ в собственном сердце.

Депрессия, чувство одиночества, бессонница, беспокойство и уныние – самые яркие доказательства того, что что-то идет не так. И в моих обвинениях и упреках нет нужды. Лучше я помолюсь за тебя и буду по-прежнему тебя любить.

Не будьте фанатиками. Будьте снисходительнее. Дайте другим возможность найти свой путь, свой ритм и свой подходящий момент для того, чтобы измениться.

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