МЧС доставит из Турции тяжелобольного россиянина

“В Анталию из Москвы вылетел самолет Superjet 100 МЧС России, который доставит тяжелобольного гражданина РФ в Санкт-Петербург. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи”, — сообщили в министерстве РИА Новости.
Спецборт санитарной эвакуации оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.
- 63-летний педагог отдыхал в Анталии, но перед самым возвращением домой у него остановилось сердце. Мужчину доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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