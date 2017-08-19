МЧС доставит из Турции тяжелобольного россиянина

19 августа. ПРАВМИР. Самолет МЧС России доставит из Турции россиянина, который тяжело заболел во время отдыха в Анталии.

“В Анталию из Москвы вылетел самолет Superjet 100 МЧС России, который доставит тяжелобольного гражданина РФ в Санкт-Петербург. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи”, — сообщили в министерстве РИА Новости.

Спецборт санитарной эвакуации оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.