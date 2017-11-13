МЧС России готово помочь пострадавшим от землетрясения в Иране

Глава ведомства Владимир Пучков выразил свои соболезнования в связи с случившимся катаклизмом министрам внутренних дел Исламской Республики Иран Абдолрезу Рахмани-Фазли и Республики Ирак Касиму Мохаммад аль-Араджи. В своей телеграмме он заявил о готовности российских спасателей прийти на помощь пострадавшим от стихии, сообщает пресс-служба МЧС.
«От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Сообщите, если силы и средства нашего ведомства могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией», – говорится в телеграмме Владимира Пучкова.
Сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло на границе Ирана и Ирака вечером 12 ноября. По последним данным, в результате погибли более 300 человек, свыше 2500 ранены. По информации Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья.