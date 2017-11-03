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Медали «За мужество в спасении» получили 20 детей-героев

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3 ноября. ПРАВМИР. В рамках всероссийского проекта «Дети-герои» в Совете Федерации медалями «За мужество в спасении» наградили 20 детей и подростков.
Медали «За мужество в спасении» получили 20 детей-героев
Фото: mchs.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что всего к ним поступило 229 представлений из 57 субъектов России.

 «У нас в стране много детей и подростков, достойных уважения и высоких наград, – тех, кто неравнодушен к чужому горю, кто, рискуя жизнью, бросался в огонь и в воду, чтобы спасти жизнь человека», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Среди награжденных детей были как мальчики, так и девочки в возрасте от 9 до 17 лет. 12-летний Ярослав Адоньев из Башкортостана поймал выпавшую из окна годовалую девочку. 9-летняя Милана Юсупова из Дагестана спасла из горящего дома двух маленьких детей. 17-летний Владимир Михайлики помогал вытаскивать раненых пассажиров после теракта в петербургском метро в апреле этого года. Не менее выдающиеся подвиги совершили и другие юные герои.

«Вы совершили поступок, который не могут совершить и многие взрослые люди», – обратился к детям министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Церемония награждения юных героев состоялась уже в четвертый раз, сообщает «Парламентская газета». Проект существует под эгидой Совета Федерации, МВД России и Российского союза спасателей.

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