Михаил Пиотровский попросил Патриарха Кирилла отказаться от Исаакиевского собора

26 января. ПРАВМИР. Президент Союза музеев России глава Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился с письмом к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой временно отказаться от передачи Русской Православной церкви Исаакиевского собора.

«В своем письме Пиотровский обратил внимание Патриарха на то, что предполагаемая передача собора вызвала противоречивую реакцию в обществе, спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме», – говорится в сообщении, опубликованном сайте Союза музеев России.

На взгляд Пиотровского, в настоящий момент Русской Православной церкви переданы практически все храмы и иные сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России и речь сегодня идет о считанных объектах, имеющих знаковое, особое значение не только для церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества.

В своем письме Пиотровский «выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества и предложил Патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской Епархии о передаче Исаакиевского собора».

Это, по мнению Президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

В конце 2016 года стало известно о решении властей Петербурга передать РПЦ Исаакиевский собор, который находится в пользовании музея. Это решение вызвало критику со стороны ряда организаций, в том числе Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области и местного союза ученых.