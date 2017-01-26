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Михаил Пиотровский попросил Патриарха Кирилла отказаться от Исаакиевского собора

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26 января. ПРАВМИР. Президент Союза музеев России глава Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился с письмом к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой временно отказаться от передачи Русской Православной церкви Исаакиевского собора.
Михаил Пиотровский попросил Патриарха Кирилла отказаться от Исаакиевского собора

«В своем письме Пиотровский обратил внимание Патриарха на то, что предполагаемая передача собора вызвала противоречивую реакцию в обществе, спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме», – говорится в сообщении, опубликованном сайте Союза музеев России.

На взгляд Пиотровского, в настоящий момент Русской Православной церкви переданы практически все храмы и иные сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России и речь сегодня идет о считанных объектах, имеющих знаковое, особое значение не только для церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества.

В своем письме Пиотровский «выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества и предложил Патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской Епархии о передаче Исаакиевского собора».

Это, по мнению Президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

В конце 2016 года стало известно о решении властей Петербурга передать РПЦ Исаакиевский собор, который находится в пользовании музея. Это решение вызвало критику со стороны ряда организаций, в том числе Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области и местного союза ученых.

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