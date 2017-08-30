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Минобрнауки: Дети должны сдавать сотовые телефоны перед уроком

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30 августа. ПРАВМИР. Глава министерства образования и науки Ольга Васильева считает, что школьники, приходя на уроки, должны сдавать мобильные телефоны.
Минобрнауки: Дети должны сдавать сотовые телефоны перед уроком

«Рассматривать ли iPhone как помощь на уроке – это вопрос очень сложный. Мое убеждение, что он мешает. Ребята приходят в школу, кладут телефоны в красивый ящичек. [На уроке] есть планшет, на котором можно посмотреть необходимый материал, есть электронная доска», – сказала Васильева на Общероссийском родительском собрании, ее цитирует ТАСС.

По словам Васильевой, каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов. При этом она подчеркнула, что придерживается мнения, что на телефоны необходимо ввести запрет.

Также в ходе мероприятия Васильева анонсировала возврат в школы профориентации для старшеклассников.

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о возврате профориентации в школы.

«Мы сейчас очень серьезно, я бы сказала жестко рассматриваем вопрос профориентации наших школьников. Это необходимо. В ближайшее время мы найдем решение, потому что это надо делать», – сказала министр.

Она раскритиковала уровень подготовки школьников по иностранным языкам.

«Нам что-то надо менять в преподавании иностранных языков в российской школе. То количество времени, которое уделено на английский язык, мы должны хорошо говорить, писать, читать и понимать», — сказала Васильева.

По ее словам, большое количество уделенных часов на изучение иностранного языка не дает должного результата.

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