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Минобрнауки определило 22 новых опорных университета

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18 апреля. Экспертный совет при Минобрнауки определил 22 вуза-победителя второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Отобранные университеты разделены на две категории по уровню финансирования.
Минобрнауки определило 22 новых опорных университета

Все вузы разделены на две группы. В первую группу попали университеты, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях, пишет «Коммерсант».

Среди них – Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

Во второй категории оказались еще 14 университетов, которые получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации только из региональных бюджетов. В эту группу попали Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

Победители были отобраны после рассмотрения 80 заявок.

Первые 11 опорных университетов были выбраны Минобрнауки в январе 2016 года. Тогда статус опорных получили Костромской технологический, Тюменский нефтегазовый, Уфимский нефтяной технический и Сибирский аэрокосмический университеты, Донской, Волгоградский, Воронежский, Омский и Самарский технические университеты, а также Вятский государственный университет и Орловский университет имени Тургенева.

Согласно условиям программы создания опорных университетов, в конкурсе на этот статус не могут участвовать высшие учебные заведения Москвы и Петербурга, вузы—участники госпрограммы повышения международной конкурентоспособности «5–100», университеты из категории федеральных, а также вузы, расположенные в муниципалитетах, где уже есть опорные университеты.

Опорный университет должен соответствовать ряду критериев: общая численность студентов должна составить не менее 10 тыс., доходы вуза — не менее 2 млрд руб.

Отобранные вузы в ближайшие три месяца должны представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития. Для ее реализации каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию ежегодно в течение трех лет. В прошлом году ее размер достигал 200 млн руб.

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