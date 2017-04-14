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Минздрав будет вести регистры лиц, инфицированных ВИЧ и туберкулезом

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14 апреля. ПРАВМИР. Министерство здравоохранения России будет вести федеральные регистры лиц, инфицированных ВИЧ и туберкулезом, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Минздрав будет вести регистры лиц, инфицированных ВИЧ и туберкулезом

«Утвержденные правила позволят сформировать федеральные и региональные персонифицированные базы данных о лицах, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и лицах, больных туберкулезом, <…> в целях организации оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами», – говорится в справке к документу.

Сформированные базы данных помогут оказывать больным медицинскую помощь, в том числе обеспечивать их лекарственными препаратами, говорится в документе.

Федеральный регистр ВИЧ-инфицированных граждан был запущен в российских регионах 1 января 2017 года – на его основании пациенты получают лекарственные препараты.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отмечала, что создание регистра позволит оптимизировать распределение всех возможностей, диагностических и лечебных, а также стандартизировать статистику и выход на международные структуры с одними и теми же данными.

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