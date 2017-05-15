Митрополит Иларион: воля политиков нужна, чтобы пресечь гонения на христиан

На минувшей неделе митрополит участвовал в первом Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.
Отвечая на вопрос, будет ли созван подобный формат в будущем, владыка ответил, что «наша задача – не саммиты проводить, наша задача – найти реальные механизмы, чтобы остановить эти гонения на христиан».
«Чтобы христиане могли жить там, где они жили на протяжении веков», – сообщил митрополит.
В какой форме будут дальше прилагаться эти усилия, на его взгляд, «время покажет».
«Самое главное – чтобы нас услышали политические лидеры. То, что мы говорили на саммите, было в их адрес прямым сигналом», – сказал он.
Сигнал этот был доведен до вице-президента США Майкла Пенса, который выступал на открытии форума и встречался с его участниками, включая российского иерарха.