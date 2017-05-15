Митрополит Иларион: воля политиков нужна, чтобы пресечь гонения на христиан

15 мая. ПРАВМИР. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) считает, что воля политических лидеров нужна для того, чтобы пресечь гонения на христиан по всему миру.

На минувшей неделе митрополит участвовал в первом Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.

Отвечая на вопрос, будет ли созван подобный формат в будущем, владыка ответил, что «наша задача – не саммиты проводить, наша задача – найти реальные механизмы, чтобы остановить эти гонения на христиан».

«Чтобы христиане могли жить там, где они жили на протяжении веков», – сообщил митрополит.

В какой форме будут дальше прилагаться эти усилия, на его взгляд, «время покажет».

«Самое главное – чтобы нас услышали политические лидеры. То, что мы говорили на саммите, было в их адрес прямым сигналом», – сказал он.

Сигнал этот был доведен до вице-президента США Майкла Пенса, который выступал на открытии форума и встречался с его участниками, включая российского иерарха.