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Митрополит Иларион: воля политиков нужна, чтобы пресечь гонения на христиан

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15 мая. ПРАВМИР. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) считает, что воля политических лидеров нужна для того, чтобы пресечь гонения на христиан по всему миру.
Митрополит Иларион: воля политиков нужна, чтобы пресечь гонения на христиан
Митрополит Иларион. Фото: РИА «Новости»/Владимир Федоренко

На минувшей неделе митрополит участвовал в первом Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.

Отвечая на вопрос, будет ли созван подобный формат в будущем, владыка ответил, что «наша задача – не саммиты проводить, наша задача – найти реальные механизмы, чтобы остановить эти гонения на христиан».

«Чтобы христиане могли жить там, где они жили на протяжении веков», – сообщил митрополит.

В какой форме будут дальше прилагаться эти усилия, на его взгляд, «время покажет».

«Самое главное – чтобы нас услышали политические лидеры. То, что мы говорили на саммите, было в их адрес прямым сигналом», – сказал он.

Сигнал этот был доведен до вице-президента США Майкла Пенса, который выступал на открытии форума и встречался с его участниками, включая российского иерарха.

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