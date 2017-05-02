Митрополит Одесский Агафангел о трагедии 2 мая: “Сыновья Каина и потомки Хама пролили неповинную кровь”

2 мая. ПРАВМИР. В третью годовщину трагических событий в Одессе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил заупокойное богослужение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

Перед началом панихиды владыка Агафангел обратился к собравшимся с архипастырским словом, сообщает сайт Одесской епархии:

– Сегодня, в день траурной годовщины, когда три года назад в нашем городе произошла страшная трагедия, унесшая десятки жизней ни в чем не повинных одесситов, мы пришли под своды этого собора, чтобы вознести молитвы о всех невинно убиенных.

Их пролитая кровь вопиет к Богу. Злая человеческая воля совершила это страшное преступление. Сыновья Каина и потомки Хама пролили кровь неповинную, убив десятки мирных жителей.

Мы скорбим вместе с родственниками и близкими погибших. И все это время в наших храмах возносилась молитва о погибших 2 мая 2014 года в Одессе. По нашему благословению и сегодня во всех одесских храмах совершаются заупокойные богослужения в память невинно убиенных.

И сколько бы не прошло с момента этой трагедии, мы будем помнить каждого погибшего, вознося о них молитвы ко Господу. Мы молимся и будем молиться о умягчении злых сердец, о прекращении вражды и нестроений на нашей земле, где испокон веков в мире и согласии проживали люди разных национальностей и вероисповеданий.

К сожалению, за три прошедшие года правоохранительные органы так и не раскрыли это страшное злодеяние.

Верим, что Господь слышит наши молитвы о усопших и упокоит всех невинно убиенных в селениях праведных. Аминь.

Также утром 2 мая группа духовенства Одесской епархии совершила заупокойное богослужение по погибшим одесситам на месте гибели первых жертв майской трагедии на улице Преображенской и возложила цветы в память об этом событии. Затем священнослужители прибыли в район Куликова поля, где 2 мая 2014 года погибли несколько десятков одесситов. Здесь также было совершено заупокойное богослужение и возложены цветы.

Кроме того, сегодня по благословению митрополита Агафангела во всех храмах Одесской епархии совершаются заупокойные богослужения по погибшим 2 мая 2014 года.