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Муфтий Москвы осудил «шариатский патруль» в столице

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2 марта. ПРАВМИР. Глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов критически отозвался о проекте «Стоп харам» на улицах столицы.
Муфтий Москвы осудил «шариатский патруль» в столице

«Это не совсем понятная инициатива. Я думаю, она приведет к конфликтам, тем более если начнет распространяться в регионы. Если у нас сейчас каждая конфессия станет приставать к прохожим на улице, читать мораль, то что мы вообще получим? В светском государстве как это можно воспринимать?» – заявил муфтий, его цитирует Интерфакс.

Как отметил Крганов, для такого рода просветительских бесед есть специальные места – храмы, синагоги, мечети, воскресные школы, медресе, семинарии. По мнению муфтия, такого рода инициативы нужно согласовывать с религиозными и общественными организациями, «а просто в частном порядке выходить на улицу и что-то там предпринимать – неправильно».

Накануне стало известно, что активист Ислам Исмаилов стал патрулировать улицы Москвы и выявлять курящих и употребляющих спиртное в общественных местах.

В рамках нового проекта «Стоп харам» («харам» – запретные действия в исламе) он с единомышленниками следит, в частности, за порядком на площади трех вокзалов.

Участники проекта подходят к нарушителям и увещевают их, записывая происходящее на камеру и выкладывая на сайте YouTube.

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