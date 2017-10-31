Мужчин не спрашивают на исповеди про аборты

Мужчины тоже плачут о детях, которым сами же не дали родиться. Мария Стрельцова рассказывает о таком редком случае и призывает других представителей сильного пола противостоять нелюбви.

«Вот так же ее привезли на каталке – я сам так решил»

Женщину на больничной каталке вкатили в палату – ей только что удалили погибший внутриутробно плод. Она еще не успела очнуться, заплакать, застонать, а муж, держащий ее за руку, плакал и приговаривал:

– Это мне за то, за того ребенка. Вот так же ее тогда привезли. Только я сам тогда так решил.

На следующий день, когда его не было рядом, а она пришла в себя, она рассказала мне – в больницах люди часто говорят об откровенном, ведь мы тут все так или иначе товарищи по несчастью, – что муж все вспоминает, как он заставил свою совсем юную первую жену в, что называется, «студенческом браке» сделать аборт. Сам отвел ее в клинику, пришли и ушли, держась за руки, вся жизнь была впереди, зачем осложнять ее сейчас?

Но брак как-то вскоре распался, хотя, как сочувственно поведала моя собеседница, муж, наверное, жалел об этом – он любил свою первую жену и никогда не вспоминал о ней плохо. А вот разошлись. Почему – непонятно. Или… понятно?

Потом он долго жил один, а потом вот: встретились, поженились, любят друг друга, очень хотят детей – а как-то не получается. Уже третья неудачная беременность.

– Я ему говорю – перестань, нужно лечиться, мы уже не такие здоровые, как десять лет назад, но все получится. А он все вспоминает, как его молоденькую жену привезли бледную, на больничной каталке, и под ней так же лежали кровавые пеленки. Но тогда он сам! Сам! И вот никак не может себя простить.

С мужчинами мало говорят об этом в Церкви

Справедливости ради нужно сказать, что эта история впоследствии закончилась хорошо.

После больницы мы созванивались и общались, и через два года у этой пары родилась дочь. А еще – радостно поделилась со мной больничная подруга, – у его бывшей жены тоже в новом браке, оказывается, родился ребенок. И тоже смогла выносить и родить только год назад.

Но я запомнила эти мужские слезы, выглядящие так неожиданно. Ведь нам часто кажется, что беременность, роды, решения, связанные с родительством – это всё какие-то женские печали.

Это должна была быть, например, статья о том, что мужчины редко несут ответственность за аборты, в которых отцы – они.

Странно произносить слова «отец» и «мать», когда говоришь об аборте. С отцовством в нашем обществе вообще большая проблема, и уж тем более – с отцовством, кажущимся мужчине чем-то почти надуманным.

Если женщина уже телесно ощущает себя беременной (я сознательно не говорю слова «ощущает матерью»), то для мужчины признание женщины в том, что она ждет от него ребенка, часто что угодно – шок, страх, шантаж, какая-то заведомо ущемляющая его права ситуация, но только не благодатное известие о том, что он – отец.

Но когда я стала вспоминать разные случаи, которые я наблюдала в своей жизни, я задумалась о том, что отцы часто ничуть не меньше женщин переживают факт уничтожения их нерожденных детей.

Иногда – не сразу.

Когда осознают именно вот что – свое отцовство. Наверное, именно об этом нужно с детства говорить с мальчиками, и в том числе в Церкви.

С мужчинами мало говорят об этом в Церкви. Их, как правило, не спрашивают на исповеди, сколько от них сделано абортов, это как будто бы не их ответственность.

Твой погибший ребенок или «кусок мяса»?

В юности у меня как-то состоялся разговор с одним молодым человеком, моим приятелем, про которого я знала две вещи – что он безнадежно влюблен и что он такой, как бы это сказать, агрессивный материалист – то есть он коршуном бросался на собеседника, если тот заводил разговоры о совести, морали, Боге.

В том числе не раз он высказывался и об абортах: дескать, он проучился целый год в мединституте, и то, что вынимают из женщины – это просто кусок мяса. Так и говорил, это его слова.

Как-то я не выдержала и при всех спросила у него:

– Скажи мне, пожалуйста, а вот у тебя же есть девушка, которую ты очень любишь?

– Да, есть!

– Вот представь себе, что вы поженились…

– С удовольствием представлю.

– И вот она ждет от тебя ребенка…

Он зарделся, видно было, что эта мысль ему ну просто очень приятна.

– И вот, понимаешь ли, у нее случается выкидыш. Ну, скажем, плоду всего пять недель. Скажи мне честно, для тебя это будет твой погибший ребенок или кусок мяса?

Он переменился в лице и ответил:

– Это будет мой ребенок.

Мужчины, кто-то должен противостоять нелюбви

«От любви бывают дети» – это не только о том, что дети зарождаются от физиологического акта любви. Это о том, что жизнь выживет там, где у человека в сердце есть любовь, неважно, мужчина это или женщина. Лучше – когда не у одного человека, а у двоих. Но иногда и любви одного бывает достаточно, чтоб жизнь жила.

Так как-то получается, что чаще это храброе решение любви – родить ребенка, несмотря на трудности – принимают женщины. А так хотелось бы, чтобы все-таки в этом лидировали мужчины. Чтобы не боялись и не жалели сил быть отцами. Ни для еще не рожденного ребенка, ни для выросшего, даже если совместная жизнь с его матерью не сложится.

Но есть и другая сторона «медали».

Это правда, что многие женщины никогда не пошли бы на аборт, если бы их поддержали отцы детей. Но правда и то, что некоторые женщины используют свою беременность, как разменную монету.

Избавляются от ребенка, чтобы наказать мужчину, не сообщают ему о наступившей беременности (ведь только сам человек хозяин своего тела и, значит, тела зачатого ребенка), манипулируют мужчиной, внушая ему все что угодно – вину, страх – только не любовь!

Часто именно из-за этого уже с детства некоторые родители внушают мальчикам ощущение того, что известие о беременности девушки – это ужас-ужас и обязательно желание как-то и что-то от сыночки заполучить.

Кто виноват? А вот и непонятно. Наверное, виновато само отношение к жизни не как к супер-ценности, и уж где-где, а в нашей стране, уничтожавшей миллионы своих граждан, десятилетиями не практиковавшей обезболивание в больницах, не ценившей личности человека – это особенно дает о себе знать.

Что нашим мужчинам эти нерожденные дети, если их самих в любой момент могут послать тем же куском мяса на несправедливую войну. Что женщине трепетное отношение к жизни, зародившейся в ней, если она унижена в семье, в кабинете врача, всюду.

Замкнутый круг. Как и всюду, нелюбовь порождает нелюбовь.

Но и наоборот.

Мужчины, наверное, вот что мне нужно было сказать этим текстом: женщины очень зависят от вашей любви. Гораздо больше, чем вы думаете. Гораздо больше, чем от любых жизненных проблем, они зависят от вашей любви.

Кто-то же должен быть умней, сильней и ответственней. Кто-то должен противостоять нелюбви.

Пусть это будете вы.

Потому что, я знаю, вам тоже приходится плакать, думая о ваших нерожденных детях.