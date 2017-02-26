Человеку поручено Богом познать самого себя

"Поскольку мир познает вселенную без любви, то даже правда стала губительной для человека. Появляется лицемерие, оно говорит выбирать для себя все лучшее и тогда, под видом неприятия греха, человечество всегда отвергает и самого грешника. Вместо любви приходит цинизм, который человек называет мудростью". Протоиерей Алексий Иродов - о том, как сделать покаяние осмысленным.

Очень просто – накорми, посети, введи в свой дом

Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его (Кол. 3, 9)

В преддверии Великого поста, когда Церковь определила нам время покаяться, так хочется найти мысль, которая помогла бы оживить, сделать покаяние осмысленным.

Когда читаешь строки Евангелия о Страшном суде, ( Мф 25. 31:46) там, где Господь называет причину оправдания и осуждения всех людей, обращает на себя внимание одна важная деталь – Спаситель ничего не говорит о Богопочитании, о идолах, о святости, о грехе. Всё буквально сводится к степени участия каждого человека в бедах и скорбях других людей.

Такая постановка вопроса кажется новой. А как же заповеди, Богослужение, и такое множество всего того, что кажется трудным и сложным по пути к Богу? Очень просто – накорми, посети, введи в свой дом.

Даже страшно. Потому что каждый человек понимает, что таким образом поучаствовать в жизни ближнего исключительно сложно. Ввиду разных причин. Причины эти, в первую очередь, материальные, ведь помощь даже одному человеку способна истощить любые резервы так, что в результате потребуется помощь уже обоим, и вместо полезного результата получится беда уже у двоих людей. Следующая проблема состоит в том, что даже знать как, когда и каким образом помочь, это задача не то, что не для средних умов. Только единицы, которых лично я даже не встречал, могут справиться с ней правильно.

А кто же тогда спасётся?

Тем не менее, это требование предъявляется всем людям без исключения. А кто же тогда спасётся? Размышляя таким образом, можно прийти к выводу, что практически никто. Так что же тогда? Даже Евангелие оказалось бессильным против нашей жадности, скупости, лени и неразумия? Конечно же – нет. «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений. (Ос.6,6)», – говорит Господь. Значит, под заботой о ближних Господь имеет в виду нечто другое, нечто более простое и сильное, чем кровавые подвиги на почве «спасения утопающих».

Указание на то, что же действительно Господь имеет ввиду, мы без труда находим в притче Господней о раздаянии хлебов. ( Луки 12:42-48 ) В этой притче Христос говорит о том, что перед каждым без исключения человеком в жизни стоит одна единственная задача: вовремя подавать ближнему хлеб. И если человек не станет этого делать, то в любом случае будет бит. Если сделал это по умышленно – то бит будет много, если же по неведению, то тоже будет бит, хотя и мало.

Что же это за раздаяние хлебов? О чём может идти речь?

Для того чтобы понять это, я думаю, стоит поразмышлять на тему, что же вообще входит в наши задачи, и каковы наши возможности. Из этой притчи мы узнаем и о тех, кто уклонится от раздаяния хлебов ближнему, они будут: « бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами» (Мф.24,49). Оказывается, круг возможностей человека значительно превосходит круг задач, которые положены человеку на земле.

Что мы знаем о любви

Если разделить объем наших задач и способностей на две отдельные области, то становится понятно, что у человека есть область, определенная Богом, как та, где находится его задача и область, где действует человеческая фантазия.

Спаситель говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас» (Ин.13,34). Что мы знаем о любви? Апостол Павел описывает любовь, как совокупность неких качеств. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». (1 кор. 13, 4-8)

Судя по их свойствам, эти качества нужны для познания определенной четкой действительности. Значит, в жизни человека есть нечто «железное, фактическое», что должно быть очевидным для всех и одинаково доступно. Некая уже реально существующая величина. Любовь не преобразует эту действительность, более того, описанная апостолом любовь отказывается вообще от мысли как-то менять то, что она увидит, и заранее готова принять все факты целиком.

Что в жизни человека можно назвать такой величиной? Я думаю, что этой величиной является сам человек в контексте своего предназначения в мире. «Сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» ( Мф. 22:38-39).

Таким образом, если возлюбить означает познать и вытерпеть, то саму любовь можно определить, как реализованную способность вытерпеть никак не искажая, весь объем действительной правды о самом себе, мире и Боге. При этом познавать человек должен в обстановке терпения неопределенности. Ведь решительно не понятно, что с этим делать. Неизменно сохраняя доброжелательность чтобы не исказить то, что видишь.

Исполнить долг или предаться свободному творчеству

Это я думаю и есть то, что человеку на самом деле поручено Богом от начала человеческих дней – познать самого себя. Правильно поставить вопрос о себе и о ближнем перед самим собой. И себя перед Богом.

Человек стоит перед выбором – исполнить долг или предаться свободному творчеству. Либо терпеть, познавать и хранить правду о мире или подобно падшим ангелам создавать в Божьем мире, в котором все мы живем, свой выдуманный мир. Гордость породила невежество. Именно невежеством является намерение отторгать часть от целого, пренебрегая правдой, чтобы наполнять эту часть своим смыслом.

Такой выдуманный внутренний мир человека всего лишь пустая мечта. И пока человек жив, она обеспечена Божьим ресурсом – окружена видимым миром, и это не дает увидеть трагедию происходящего. Ложь всегда только фантазия и не может иметь практического продолжения, Этот мир существует лишь только в душе самого фантазера.

Если сказать проще, то перед человеком стоит простая дилемма. Выбирай любовь или невежество. И все. Или познай себя и Бога, и таким образом обрети себя и целый мир, или потрать себя в неопределенности. Именно в неопределенности, поскольку неопределенность в условиях невежества не рождает истинную надежду, как это бывает в мире устроенном Богом. « И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (Рим.5: 3. 5:4)

Из обрывков Божией правды невежество способно создать только хаос. Этот хаос и есть ад, пришедший в силе внутри тебя.

Следующая подсказка находится в словах Спасителя: «и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18:3).

Уклонившись от правды, человек создает свой мучительный мир

Обычные дети всерьез не фантазируют о том, чего не знают. Они умеют терпеть неопределенность, умеют остановиться, ожидая получить ответ от взрослых или «когда вырасту». Поступая так, дети не погрешают против правды, они живут надеждой, а «надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.» (Рим. 5:5) У взрослых процесс познания меняется. На определенном этапе детский способ познания мира закономерно открывает перед подростком мир, который действительно оглушительно лжив и страшен. По мере умножения познания беззаконий, в его сердце слабеет любовь. Некому подсказать, что нельзя отворачиваться от правды. И приходит страх, а за страхом растерянность и заботливые ближние, со своим – «все так живут» и« все будет хорошо», «надо видеть только хорошее». Уклонившись от правды, человек создает свой мучительный мир, и всю оставшуюся жизнь тщетно пытается сделать его лучше.

Человечество живет в этих двух мирах. Поскольку мир познает вселенную без любви, то даже правда стала губительной для человека. Появляется лицемерие, оно говорит выбирать для себя все лучшее и тогда, под видом неприятия греха, человечество всегда отвергает и самого грешника. Вместо любви приходит цинизм, который человек называет мудростью. Страх, за ними стыд, жалость, искренность, холодные доброта и уважение, беззаботность – как сервильные заменители любви. Когда была любовь, всего этого было не нужно, любовь открывала честь и правду. Потом приходят страсти. Затем лицемерие учреждает «иерархию побоев», определяя кто теперь главный. Потом «главные» застывают в вечном противодействии.

Сервильные подобострастные чувства лишь кажутся хорошими, но на самом деле приносят с собой отвратительную тяжесть в человеческую душу, они искусственны. Человек тяготится каждый раз понуждать себя к ним. Чувствуя ложь, человек решает, что делать «добрые дела» тяжело и отправляется искать правду.

Мучает окружающих, которые «ничего не делают»

Действительно трагедия. При таком расположении правду найти почти невозможно. Правда здесь, она ближе чем твое сердце, но слишком надежно спрятана… За спиной. Поскольку задача поставлена неверно, то и результат не будет достигнут.

Человек оказался в плену неопределенности. Это состояние проявляется в постоянном ожидании чего-то. Человека не покидает тревога и ему кажется, что ответ где-то рядом. Это ожидание растягивается на годы иногда на всю жизнь. Такой человек видит всю жизнь лишенной порядка. Почему то именно порядка, на отсутствие которого он сетует. При этом всегда такое состояние человек ошибочно считает верою, поскольку почвы под ногами все равно нет, и исступленно «наводит порядок».

Движимый этим ожиданием, он обреченно сидит на работе, мучает окружающих, которые «ничего не делают», а «надо что-то делать» или в телевизоре, или в интернете вглядываясь в чужие лица или буквы, в надежде, что кто-то подскажет выход, но этого не происходит. Он нищий, просто нищий, но если не может помочь себе при помощи лжи, и понимает это, то он нищий духом. Тот самый. Поскольку может удержать правду о том, что умер, а это уже покаяние, а открыла ему это любовь.

Где они, те кто помнит правду?

Но, поймет ли человек это… Здесь самое время вспомнить тех, которые должны помочь, подсказать. Накормить, посетить, ввести в свой дом… Но где они, те кто помнит правду?

Спаситель говорит: «не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5, 39) Любовь способна удержать любую правду в сердце человека. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.» (1Ин.4:18)

Имея любовь, человек сохраняет доброжелательность и, вместе с ней, способность оставаться цельным, не отпадая, несмотря ни на что, видеть зло и оставаться чистым от него. «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». (Мф. 5,44-45)

Любовь делает человека сильным и свободным.

Любовь состоит в том, чтобы возлюбить без разбору всю правду настолько, чтобы искать принимать хранить ее в чистом виде не тратя, доброжелательно терпеть ее, несмотря на ее характер. Всю, понимая, что плохой правды не существует. Не лицемеря, то есть, не выбирая выгодную или хорошую, свою и чужую. Никакой правдой не пренебрегая. В этом смирение, если правда ужасная, то Благословен Бог наш, если прекрасная, то тоже, если бесполезная, то тоже. Пусть лежит. « Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». (Мф, 5:6)

Первым врагом любви является гордость, она не способна терпеть правду и требует все потратить, ищет, как применить. Терпеть знание она не может, она должна все обязательно присвоить себе, вместо того, чтобы хранить как святыню Божию. Если человек слушает гордость, то уклоняется в невежество и говорит – «это мое» – тогда рождается лицемерие и осуждение, а любовь не приходит.

Чтобы быть правым перед Богом, нужно хранить правду о мире и о себе в нем



Еще одна важная особенность в том, что весь этот процесс происходит только внутри человека, любовь не выплескивает правду на окружающих, и не скрывает. Признает границы личной свободы. « Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает» (Рим 14:22)

Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. (1 Кор. 3, 18)

Также, ближние не хотят, чтобы их понимали с таких позиций, ведь они постоянно врут и от вас потребуют того же. Они не захотят быть обнаруженными, и если не хватит любви для правильной коммуникации, то скажут, что вы – хам или у вас плохой характер, или хуже. Будучи побеждены неопределенностью, они говорят подобно Пилату: «что есть истина?» (Ин.18:38).

Любя правду, человек становится источником, хранителем и подателем той самой помощи, о которой и говорит Господь на Страшном суде. Чтобы быть правым перед Богом, человек должен опознавать и хранить правду о мире и о себе в нем. Чтобы и ближнему мог помочь. Именно это раздаяние хлеба и имеет в виду Господь. Это и есть крест человека, его труд и обязанность на земле.

Посетить страждущих и подать им помощь человек может, только прежде возлюбив правду в своей душе. «Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». (Мф. 7,5)

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф.16:24) Исполнив заповедь о любви, человек подобно блудному сыну возвращается в Отчий дом. Возвращается через любовь, которую встречает на прямом пути, любя правду, Или находит любовь, осознав свое падение и неспособность.

Знание и вера не борются, а дополняют друг друга

Христос предлагает нам Себя, как Спасителя, и предлагает человеку спасение. В пространстве веры. Спасение в надежде «Ибо мы спасены в надежде». (Рим. 8, 24) Именно в надежде, чтобы можно было в Него веровать, ожидая в терпении. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». (Рим.8,25)

Таким образом, человек становится цельным, во Христе. Две стороны человека, знание и вера, уже не борются, а дополняют друг друга. Теперь в пространстве веры человек может тоже обрести Истину, а не только там, где закон и любовь. Вместо неопределенности теперь надежда, вместо исступленного ожидания – Сам Христос. Раньше Пространство веры было тягостно неконкретным, теперь любовь во Христе. « потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». (Рим. 10, 10)

Теперь остается только уверовать. Это означает возлюбить себя уже здесь, при новых обстоятельствах, это значит позволить Богу простить себя и разрешить себе быть прощенным Богом. И разрешить это для всех конкретных ближних. Осуждать и оправдывать себя или ближнего сам человек не должен. Это может делать только Бог. Человек должен рассуждать только о делах и поступках.