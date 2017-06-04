Мысли на день Пятидесятницы: о рассеянии христиан и будущем сборе урожая

Что праздновали евреи в день их Пятидесятницы во времена? Как было сказано Израилю в Законе Моисеевом, «наблюдай праздник опресноков» (это были пасхальные дни); «наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, которые ты сеял на поле» (это была Пятидесятница, 7 неделями или 50 днями позднее Пасхи) и, наконец, «праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою» (праздник Кущей, Исх. 23:14-16).

Это может нам напомнить всю нашу жизнь христианскую. Сперва я был крещен, и крещение явилось моим личным исходом, моим новым рождением, рождением свыше; затем я получил печать дара Духа Святого, подобно тому, как апостолы Христовы принесли в день Пятидесятницы после чудесного схождения на них огненных языков первые плоды того, что Христос посеял в полях их душ и сердец; и при нашем исходе из этой жизни Сам Христос испытает конечные плоды нашего духовного труда.

Но Пятидесятница в Ветхом Завете – это не только благодарение за первые начатки жатвы, это также дарование Закона. 50 дней спустя исхода евреев из Египта, то есть по прошествии 50 дней после их первой Пасхи Моисей получил скрижали Закона на горе Синай. Десять Божественных заповедей были начертаны на двух каменных табличках. Но сердца тех древних евреев были в точности такие же каменные, как те таблички, которые затем оказались разбиты.

Вот почему гораздо позже один из великих пророков, Иезекииль, провозгласит от имени Бога Израилева: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом» (Иез. 11:19-20). Итак, в Ветхом Завете Святой Дух, «глаголавший пророки», проявлялся через Закон и пророков. Отныне Новый Завет заключается между Богом и Его новым народом, новым Израилем.

И этот новый народ есть не что иное, как Вселенская Церковь, воспринимающая дар Святого Духа уже не посредством Закона, но напрямую и без посредников через схождение огня в Пятидесятницу. «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12:49) – эти слова Иисуса в том числе и о данном событии.

И одновременно мы вспоминаем другое событие священной истории – построение Вавилонской башни. Все жители Земли, говорившие на одном и том же языке, захотели сделать себе имя и построить башню, достающую до небес. Но когда они начали ее строить, они перестали понимать друг друга. Таким образом возведение ее прервалось, и люди оказались рассеянными по всей Земле.

Можно сказать, что это случается всякий раз, когда люди объединяются не для того, чтобы творить дела Божьи, дела, значимые для вечности, но делать дела ради собственного имени, ради сотворения имени самим себе. Вот что говорится в одной из стихир Всенощного бдения праздника:

Некогда народы, спутанные ради дерзости строителей, теперь наполнены мудростью славного познания Бога; некогда Господь осудил за грехи нечестивых, ныне Христос просвещает рыбаков Духом; некогда в наказание было попущено разногласие; теперь между ними обновляется согласие для спасения душ наших. (Стихира на стиховне, гл. 8, в субботу Пятидесятницы вечера)

Если люди объединяются во имя истинного Бога, Который есть источник мудрости и истины, они начинают понимать друг друга, даже говоря изначально на разных языках по форме, или без всяких слов, ибо по сути становятся объединены в общем для них языке Духа. Ибо нет никаких земных слов между тремя Лицами Святой Троицы! А есть только лишь совершенное и полное единство в любви – “да согласно славим Всесвятаго Духа”.

Когда же люди увлечены тем, чтобы “сделать себе имя” (Быт. 11:4), как те строители Вавилонского столпа, то даже говоря на одном языке по форме, они становятся далекими друг от друга и начинают говорить на разных языках по сути. И при этом совершенно не важно, какие цели они перед собой ставят – пусть даже это будет чистота веры, например. Видящие только свою правду и правоту и не желающие понять и прочувствовать правду и правоту другого обрекают друг друга на то самое разделение, о котором с грустью и горечью писал апостол Павел по поводу первой Коринфской общины:

“Я разумею то, что у вас говорят: “я Павлов”; “я Аполлосов”; “я Кифин”; “а я Христов”. Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?” (1 Кор. 1:12-13).

В последнее время приходит такая аналогия в связи с праздником Пятидесятницы, когда мы противопоставляем два вышеупомянутых библейских события. Земная Церковь, образовавшаяся таким чудесным образом в крещении «Духом Святым и огнем», впоследствии сама претерпела всё то же “вавилонское” рассеяние, когда люди, заговорившие на одном евангельском языке, с веками также перестали понимать друг друга, да и сердца многих опять окаменели. И всё по тому же промыслу Божьему было попущено их рассеяние и разделение на различные “конфессии”. Они, конечно, неравноценны в духовном плане.

Но всегда со стороны найдутся искренне верующие инославные, которые могут в чем-то подправить нас, православных, если у нас действительно есть желание видеть в самих себе прегрешения и ошибки, притом что сам православный мир уже давно не един, а разногласия по поводу понимания Предания и канонов у нас не меньшие, чем среди протестантов по поводу понимания Писания. Это ли не основа для истинного экуменизма, к которому нас призывают завещательные слова Христа из Его «первосвященнической» молитвы:

«Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в Нас едино… И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:21-23).

И в христианском мире давно уже есть тоска по такому единству – не единству снизу, сходному с тем, что испытывали строители башни в кратковременном порыве «все как один», а благодатному и соборному единству свыше в братской любви, где гармония целого не подавляет неповторимости частей, как в одном едином теле каждый член имеет специальное назначение (см. 1 Кор. 12).

В этом смысле истинная Церковь не дана нам в готовом виде, но выявляется в этом мире подобно Царству Божиему, которое одновременно и «внутри» или «посреди нас» (Лк. 17:21), и в то же время оно взыскуемо и ожидаемо: «Да приидет Царствие Твое». Как и Христос, Который с нами «во все дни до скончания века», но Которого мы еще ожидаем: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20). Как и Дух Святой, пришествие Которого уже состоялось, но всё же мы просим: «Прииди и вселися в ны…», и пусть это будет завершением всей нашей жажды Бога и любви к Нему, дабы Сам Дух Святой пришел на помощь в нашей слабости и ходатайствовал за нас «воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26).

Тайна Церкви еще не раскрыта, поскольку сама она еще не раскрылась до «меры полного возраста Христова» (Еф. 4:13).

Лучшие христиане всех времен всегда чувствовали эту серьезную проблему раздробленности христиан, из-за которой дело Христа, порученное Церкви на этой земле, не осуществляется так, как многим хотелось бы. Так, например, как это было в первый век христианской истории, без всяких СМИ и тем более интернета! Тогда проповедь апостолов и их последующих учеников шла благодаря их трудам, а наша сегодняшняя идет часто… вопреки им.

Но ведь это же повод для непрестанного внутреннего покаяния! И, думается, совершенно не случайно именно с Пятидесятницы в церковном году открывается более покаянный его период по сравнению с предыдущим, послепасхальным, когда вскоре после праздника наступает пост. И именно в день Пятидесятницы в первый раз читаются покаянные молитвы с преклонением колен.

«Ибо вот, я со страхом стою пред Тобою, повергнув в пучину милости Твоей отчаяние души моей: направь, как кормчий, жизнь мою, одним словом всё творение неизреченною силою мудрости Твоей направляющий, тихая пристань носимых бурей, и укажи мне путь, по которому мне идти. Дух мудрости Твоей сообщи моим помышлениям, Дух разума безрассудству моему даруя; Духом страха пред Тобою дела мои осени, Дух правый обнови во внутренности моей и Духом владычественным укрепи шаткость моего образа мыслей, чтобы, Духом Твоим благим к полезному направляемый, я удостоился каждый день исполнять заповеди Твои и всегда помнить Твое славное и обличительное для сделанного нами пришествие»

– эти слова слышим мы как раз после литургии на Вечерне коленопреклонения.

«Ты – сострадательный, милостивый, ставший причастным безгрешно плоти нашей, и к преклоняющим пред Тобою колена склоняющийся любвеобильно, и сделавшийся умилостивлением за грехи наши! Прояви же, Господи, милосердие Свое к народу Твоему, услышь нас с неба святого Своего, освяти нас силою спасительной десницы Своей, покрой нас под кровом крыл Своих: да не презришь дел рук Своих. Пред Тобою одним мы согрешаем, но и Тебе одному служим».

Праздничный период года кончился, настали будни повседневного труда. Дай Бог каждому что-то принести ко времени сбора урожая плодов в конце года!..

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