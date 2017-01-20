На Кубани старший сын спас из огня всю семью

20 января. ПРАВМИР. Крупный пожар произошел в станице Динская Краснодарского края в доме многодетной семьи Андрукович.

Пожар произошел днем 18 января. Старший сын многодетной матери вынес всех детей из горящего здания и перекрыл газ, сообщает «Живая Кубань».

Всего в семье восемь детей, самому маленькому из которых – всего восемь месяцев. В результате пожара семья осталась без крыши над головой.

Общественная организация многодетных семей Динского района обратилась с просьбой оказать помощь семье Андрукович, сообщается на сайте районной администрации. Там же можно найти реквизиты для перевода денег. Семья остро нуждается в любой помощи – денежных средствах, теплых вещах, продуктах питания, канцелярских принадлежностях (дети – школьники), средствах гигиены.