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На Ладоге перевернулась лодка с подростками, три человека пропали

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20 июня. ПРАВМИР. В понедельник вечером в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков.
На Ладоге перевернулась лодка с подростками, три человека пропали

Двум подросткам удалось выбраться на берег. Сейчас они находятся под присмотром врачей в Центральной районной больницы города Сортавала, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Три человека пропали.

Всю ночь на акватории Ладожского озера в заливе Импилахти Питкярантского района проводились поисково-спасательные работы.

«Залив и прилегающую территорию обследуют с высоты, с суши, на воде и под водой», – сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным СМИ, в настоящее время сотрудники МЧС ищут 18-летнего Романа Е., 16-летнюю Николь Р. и 17-летнего Константина А. По предварительной информации, все ребята — местные, проживают в городе Сортавала, ни к какому лагерю отдыха не приписаны.

По данным Интерфакс, спасатели нашли лодку, однако обнаружить троих пропавших без вести подростков за ночь не удалось.

По словам выживших ребят, которые сообщили в МЧС о происшествии, одна девушка погибла.

Трагедия произошла спустя год после происшествия на Сямозере. 18 июня 2016 года из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих, во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.

По факту гибели детей было возбуждено два уголовных дела: против руководства лагеря и представителей карельского контролирующего органа, а также против фельдшера, которая не вызвала помощь тонущим детям.

4 апреля 2017 года суд Суоярвского района Карелии признал фельдшера виновной, ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Наказание было отсрочено до достижения ее дочерью (род. 2006) 14-летнего возраста.

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