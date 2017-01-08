На Рождественской елке Патриарх Кирилл подарил специальные коляски детям-инвалидам

Сегодня на Рождественской елке в Кремле Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал нуждающимся детям-инвалидам сертификат на пять специальных колясок. На них ребята с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата смогут даже заниматься танцами, сообщает ТАСС.

«Если сочетаете в жизни своей любовь, доброту, образование, знание, то вы проживете очень интересную, насыщенную важными событиями жизнь и почувствуете, что такое человеческое счастье», – напутствовал детей предстоятель Русской Церкви.

На традиционной праздничной елке в Кремле присутствуют дети из многодетных семей, дети священнослужителей и воспитанники детских домов.

Перед открытием елки Патриарх совершил литургию в Успенском соборе Кремля. Он также встретился с первоклассником московской школы 2083 Гришей Ворончевым, который ранее направил на имя Патриарха письмо-просьбу принять участие в Рождественском празднике в Кремле.