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Наказывает ли Бог за свободу?

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«Моя любимая часть Библии - когда Бог дарит человеку свободу воли. А потом топит всех, как котят, потому что вели себя не так, как Он хотел» - с этой мыслью полемизирует катехизатор, ведущий семейного клуба трезвости при храме святителя Иннокентия в Бескудникове Иван Алексюк.
Наказывает ли Бог за свободу?
Изгнание Адама и Евы

“И ты веришь такому Богу?”

Некоторые высказывания или цитаты из Библии могут выбить верующего человека из колеи, потому что они подрывают внутренние основы наших отношений с Творцом, такие, на которых все и держится. Увидишь или услышишь что-нибудь неожиданно и «зашатаешься», а сердце начинают терзать сомнения. Конечно, мы хотим, чтобы Бог любил нас, был справедлив, но и милосерден, заботился о нас и помогал, когда тяжело.

Но вдруг появляется некто и говорит: ты посмотри все совсем не так, что далеко ходить, вот в Библии же написано иначе, наглядно видно, что Он совсем не такой, жестокий на самом деле и не понимает, что делает. Похоже на слова змея в третьей главе книги Бытия: «…но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши…» (Быт.3:5).

То есть змей представляет дело так, будто бы Бог от прародителей что-то скрывает и замыслил нечто за их спиной, то, о чем они и не подозревали, что Создатель угрожает наказанием, чтобы скрыть возможности, и замысел Его неясен и покрыт туманом. Говорит одно, а думает другое. И сразу хочется пойти такому Богу наперекор.

Как и в той цитате, которая приведена в начале, смысл таков: “Смотрите, такой прекрасный дар от Бога – свобода, можно жить, радоваться и делать, что хочешь, и вдруг потом, неизвестно почему, наказание за нее, смерть и боль, неожиданно и внезапно. Только что что я наслаждался и был счастлив, но тут, какая подлость, потоп пришел”. Напрашивается вопрос: «И ты веришь такому Богу?”

Почему мы читаем Писание, как детектив

На самом деле такие представления возникают у людей сначала от личной обиды на Бога, потому что нечто в их жизни пошло не так, как им бы хотелось, но смысла этих событий они не поняли. Но еще и оттого, что Священное Писание читается невнимательно и поверхностно. Так, глазами пробежать, словно детектив какой-то. Но исследовать текст стоит очень вдумчиво, поскольку в Библии важно каждое слово. Там все на своем месте и выражено предельно точно.

Нигде в Священном Писании не сказано, что Бог наделяет свое разумное и, более того, имеющее бессмертную душу творение, такой свободой, которая делает это дивное существо – человека –  подобным беспечному гуляке с наследством: пил, ел, танцевал, сам не заметил, как деньги кончились, и оказался на улице. Да еще Бог оказался виноват.

Но подумаем, ведь такие ситуации в жизни возникают не столько из-за «добрых» родственников или самой свободы, сколько из-за невнимательного отношения к ней и пренебрежения другими свойствами личности, например такими, как воля и интеллект. А также от отсутствия в поле зрения человека верного направления.

Через заповедь Бог придает свободе смысл

Бог не делает из свободы игрушку, в которую, “если будешь не по-Моему играть, накажу”. Он творит человека и поселяет его в саду Едемском «…чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). У «венца творения» изначально есть назначение и цель, к которой он должен двигаться. Возделывать – значит развивать, улучшать и преображать, а хранить – значит заботиться, не оставлять без присмотра и не запускать.

Затем дается заповедь – беспрепятственно пользоваться тем что дано – «…от всякого дерева в саду ты будешь есть» (Быт. 2:16), но при этом помнить о воле Творца, которая очень важна в этом мире – «…от дерева познания добра и зла не ешь от него» (Быт. 2:17). Это не диктатура, как можно подумать, не прихоть Создателя, но необходимая составляющая отношений, в основе которых не превосходство Бога, но совместное действование – синергия, при которой в памяти человека все время должен находиться Тот, с кем он нерушимо связан.

Все существование человека пронизывает присутствие неизреченного, бесконечно благого и невыразимо прекрасного Бога, и это понимание необходимо содержать внутри, как память о ком-то любимом и близком, и как память о Владыке. Заповедь «не есть от древа», говорит человеку о том, что он живет в мире Бога и направляет его мысль к тому, чтобы свои действия соотносить с Его святой волей. Это необходимо, поскольку есть и еще кое-что, самое главное во взаимодействии творения и Творца.

Мы не можем просто так взять и вынести на помойку детские фотографии матери, с которой живем в одной квартире или сломать деревянный корабль сына, который он несколько месяцев мастерил. Мы помним, что есть люди которые нам дороги, что есть вещи которые важны для них, и соотносим свою волю с волей наших близких, для того чтобы сохранить самое важное. Любовь. Иначе и отношения нельзя так назвать. Иначе нет живой связи. Если не принимаешь во внимание другую личность, а живешь только собой. Поэтому Бог, через заповедь, придает свободе смысл.

Бог не играет нашими жизнями, но творит вместе с человеком

Нарушение заповеди предполагает последствия: «…ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:17). Если хочешь любить, то должно быть не только взаимопонимание и согласие по умолчанию, но и ответственность за то что ты выбираешь.

Ты помнишь обо мне? Да. Почему же тогда живешь так словно не замечаешь? Не получится быть с кем-то и при этом делать только что-то свое, отдельное, игнорируя того, кто рядом. А Господь всегда с нами. Поэтому с самого начала свобода, данная Богом, предполагает ответственность, поскольку все что будет делать человек предельно глубоко осмысленно и весьма тонко задумано Творцом.

Полученный человеком дар – свобода воли, предполагает широкие и богатые возможности, оттенки и сочетания смыслов, но вовсе не сводится к тому чтобы только развлекаться, кружиться, наслаждаться, а потом неожиданно получать за это по башке, когда соседей музыка замучила и они вызывают полицию. Это совершенно примитивный взгляд.

Бог не играет нашими жизнями, но творит вместе с человеком. Он приводит к человеку созданных Им животных чтобы «…как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт. 2:19). В этом действии Творца выражен Его замысел о видимом мире: “Продолжай то, что Я начал, не потому что Я не могу это сделать Сам, но потому что Я люблю тебя и хочу, чтобы твоя жизнь была осмысленна и устремлена вперед”.

Для подлинной любви необходимо то, что постичь невозможно

Но неужели все дело только в том, чтобы прибавить к свободе ответственность, которую не очень хочется нам, современным людям иметь на плечах, задать вектор и цель, пусть даже творить вместе с Богом, развиваться? Допустим, даже я понял, что должна быть любовь между людьми и Творцом, хорошо – но какая именно? Просто «ты мне – я тебе»? Или «мы вместе» и все – этого достаточно? Делай как я говорю, делай вместе со мной и ничего страшного не случится?

Создатель идет еще дальше. Он являет Свою волю о древе познания не только для того, чтобы человек в уме своем все время предстоял перед Ним. Не только для того, чтобы люди отвечали за то, что делают, и видели перспективы, которые открывает тот или иной выбор. Не только это. Господь дает людям потенциальную возможность познать тайну не просто взаимной любви как таковой, но любви жертвенной, которая одна только и является истинной любовью.

Для этого на внутренний жертвенник, перед Богом, мы приносим нашу личную волю и оставляем ее, мы совершаем акт самоотречения, добровольно делаем тесным наш путь, и в смирении находим то, что за гранью разумного и логически правильного – нам открывается иррациональный смысл любви, для которой недостаточно одного лишь человеческого сознания.

Для подлинной любви необходимо нечто такое, что и постичь невозможно. И Бог это нам открывает –  мы прикасаемся к Личности Творца, которая за гранью восприятия. Через жертву, которую приносим, избирая не свое: «вожделенное и приятное для глаз», не то что легко, но то что трудно: «не ешь от него». Да будет воля Твоя.

Но если любовь такова, то тогда я не хочу, не могу любить… Почему это так больно? Потому что эта любовь – настоящая.

Один грех одного человека тянет за собой десять

К сожалению, человек выбирает иное. Дьявол соблазняет Адама и Еву и закономерно наступают последствия. Тела людей теперь разрушаются и умирают. Или Бог не предупреждал? «…ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:17).

Он в этом случае никого не топит, как беспомощных и слабых созданий, но, не найдя покаяния в совершивших преступление, отправляет их в изгнание, поскольку положение дел может стать намного тяжелее чем мы себе представляем: поврежденный грехом человек вкусит от Древа Жизни и останется бессмертным, но в искаженном, падшем состоянии – «…и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт.3:22). Страшная участь, от которой, по милости Божией, мы избавлены.

Дальше, по правде, все равно людям становится очень трудно жить, но происходит все это не сразу и не вдруг. Каин убивает Авеля, отправляется в изгнание, и возникает целая ветвь его потомков, которая повреждена грехом еще больше, чем другие люди. Один грех одного человека тянет за собой десять, а потом еще тысячу и еще миллион. В результате мы приходим к критической точке – «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт.6:5).

Таким было состояние людей тогда, когда на земле жил Ной. Единственный, кто оказался праведен перед Творцом. Остальные же отклонились от своего предназначения и любви Божией не просто очень далеко, но совершенно потеряли правильную дорогу, даже и не думали вернуться на нее, все заполнила собою жизнь ради греха.

Больше уже никогда не случится самое страшное

И только теперь пришло время потопа. Который мы воспринимаем так: будто Бог, чрезвычайно жестокий и страшный, несправедливо мстит человеку, Ему словно нравится наказывать и карать, мучить и лишать жизни. И вот Он приступает к тому, чем привык заниматься. А мы должны трястись от страха и охваченные ужасом падать ниц, но нас и не подумают прощать. Громы и молнии неизбежны.

Однако здесь все сложнее. В критический момент, когда последствия грехопадения могут стать необратимыми, Бог своим промыслительным действием изменяет ход человеческой истории и направляет ее от погибели ко спасению. Он положил предел царству греха, которое строили люди, утратившие подлинный смысл своего существования, навел на землю потоп и дал ей новую жизнь. Чтобы в дальнейшем от Ноя и его сыновей Сима, Хама и Иафета произошли праведники способные служить Богу и вести людей к Нему.

Больше уже никогда не случится самое страшное, критический этап человечеством пройден, и оно, несмотря на множество испытаний и падений, не будет целиком предано беззакониям. Зло не победит в этом мире, о чем свидетельствует знамение завета между Богом, Ноем и его сыновьями: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею» (Быт.9:13). О бесконечной милости, победе добра и Божией правды говорит она людям.

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