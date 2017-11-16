Народному артисту России Владимиру Ильину исполнилось 70 лет

16 ноября. ПРАВМИР. Народный артист России и лауреат Государственной премии РФ Владимир Ильин отмечает большой юбилей – ему исполняется 70 лет.

Владимир Ильин родился 16 ноября 1947 года в городе Свердловске (теперь Екатеринбург). Его мать Зинаида Ильина работала врачом-педиатром, отец Адольф Ильин был известным актером Свердловского театра. В детстве Владимир занимался фигурным катанием и балетом, но главным увлечением для него и его брата Александра был театр – братья проводили за кулисами большую часть свободного времени.

В 1969 году Владимир Ильин стал выпускником Свердловского театрального училища. После этого он работал на сцене Московского театра «Скоморох», с которым часто выезжал на гастроли по всей стране. С 1974 по 1989 актер играл на сцене Московского академического театра им. Владимира Маяковского. Как отмечают его коллеги по театру, уже тогда он проявил себя как талантливый трагикомический актер. Еще коллеги-театралы отмечали его тактичность и интеллигентность – говорили, что Ильин никогда «не выбивал» себе роли.

Кинокарьера Владимира Ильина началась относительно поздно – первую серьезную роль в мелодраме «Мой любимый клоун» Ильин сыграл в 39 лет. Сейчас на счету актера около сто разноплановых ролей разного масштаба – от эпизодических до главных. Одним из первых фильмов, который сделал Ильина узнаваемым, стала драма «Авария – дочь мента». После этого актер играл у многих именитых режиссеров. Например, он снялся у Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем» и «Сибирском цирюльнике» – за роль в этой картине Ильин был удостоен премии “Золотой Овен” за лучшую мужскую роль второго плана и Государственной премии России. Его работа над главной ролью в фильме Карена Шахназарова «Палата №6» он была отмечена призом XXXI Московского международного кинофестиваля и премией «Ника» в 2010 году.

Многие знающие Ильина отмечают, что он человек очень скромный, благородный и абсолютно лишен «звездности».

«Он безумно скромный человек, которому популярность не нужна. Главное – существовать в своей профессии и просто в жизни», – охарактеризовала Ильина в одном из интервью актриса Любовь Руденко.

Владимир Ильин вот уже много лет живет со свей супругой Зоей Ильиной (Пыльновой) – бывшей актрисой Московского театра на Таганке, которая в настоящее время является регентом церковного хора. Друзья семьи отмечают, что Ильины очень верующие люди, которые часто помогают церкви и жертвуют деньги на благотворительность. В одном из интервью Зоя Ильина рассказала, как однажды зимой ее муж вернулся домой в одном пиджаке – он отдал свою теплю куртку замерзающему нищему на вокзале.

Владимир Ильин является другом киноклуба «Правмира». Не так давно в кинотеатре «Иллюзион» состоялся закрытый предпоказ новой картины с его участием – фильма под названием «Мой лучший друг».

«Он удивительный трудоголик. И остро чувствует любую фальшь – в людях, в материале, который ему предлагают. И, конечно, в тех, с кем работает, – в нем словно красная лампочка загорается: мол, врет, врет партнер! Притом что он все делает интуитивно, и не бывает у него двух одинаковых дублей. При абсолютной простоте в нем есть масштаб личности. В нем – правда, какой сегодня очень мало и в кино, и в жизни», – поделилась с «РГ» своим впечатлением о работе с Владимиром Ильиным режиссер фильма «Мой лучший друг» Элина Суни.

Редакция «Правмира» поздравляет замечательного актера с юбилеем и желает ему здоровья и новых интересных ролей!