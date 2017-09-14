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Нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо – призывы сжигать кинотеатры

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Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) прокомментировал обострение общественной дискуссии по фильму «Матильда».
Нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо – призывы сжигать кинотеатры
Митрополит Иларион (Алфеев)

Ситуация, складывающаяся вокруг фильма «Матильда», к сожалению, напоминает ту, что развернулась некоторое время назад вокруг скандального французского еженедельника «Шарли Эбдо». Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с «Шарли» или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры.

А как быть тем, кто не с одними и не с другими? Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и т.д. Я также выступаю против запрета показа фильма, против возрождения цензуры по советскому образцу. Но в то же время никак не могу и не хочу становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает.

В отличие от большинства участников полемики, я этот фильм посмотрел. Сейчас ведь говорят: не смотрели, так молчите, ждите, пока фильм выйдет в прокат. И обвиняют тех, кто высказывается против фильма на основании трейлера, в том, что они критикуют, не посмотрев. Я свое мнение о фильме высказал не на основании трейлера, а на основании просмотра его полной версии. Мое мнение обидело режиссера, пригласившего меня на предпросмотр, но покривить против совести я не мог. И отмолчаться тоже не мог.

В дискуссии вокруг фильма участвуют самые разные люди и группы людей. Но писем с выражением возмущения сегодня тысячи. Многие люди не понимают, зачем нужно было в год столетия революции в очередной раз публично плюнуть в человека, который был расстрелян вместе со своей семьей, с несовершеннолетними детьми. Годовщина революции — повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших, а не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память.

Не говорю уже о том, что для Церкви Государь император Николай Второй — страстотерпец, причисленный к лику святых. И Государыня императрица Александра Федоровна, представленная в фильме как истеричная ведьма, — тоже причислена к лику святых. На Царские дни в Екатеринбург собирается не менее ста тысяч людей, которые в течение пяти часов ночью идут крестным ходом от места его расстрела к месту его предполагаемого захоронения.

Выражаю надежду на то, что в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего народа, найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного Государя.

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