Насилие на Первом: кому нужна Диана Шурыгина

На прошлой неделе моя знакомая учительница сказала мне, что ее ученики, шестиклассники, носят в дневниках фотографии Дианы Шурыгиной. 13 млн подписчиков… Жертва насилия превратилась в героиню. Преподаватель из Тюмени Марина Солотова открывает серию колонок про подростков на «Правмире» историей девушки, чья боль конвертируется в лайки и перепосты.

Лагеря «за» и «против» – одинаково отвратительны

История с Дианой стала тем самым веществом, которое образовывает осадок при химической реакции. В осадок выпали все мы, люди, социум большой страны, заявляющей свои права на звание самой духовной в мире. Это у них там сплошной разврат и безнравственность, а у нас тут высокая духовность и мораль.

Поэтому главный федеральный телевизионный канал второй месяц размахивает флагом, на котором написано: «Диана Шурыгина». Поэтому наше общество разделилось на 2 лагеря. Причем оба – одинаково отвратительные.

Лагерь «против» оправдывает насильника. Потому что сама виновата. Потому что не надо ехать незнамо куда и незнамо с кем, пить водку «на донышке», ложиться спать в незнакомом доме и терять человеческий облик. Поэтому так тебе и надо. Насильник прав, потому что он воспользовался нетрезвой несовершеннолетней девочкой, которую видит впервые. И с этим лагерем мне все понятно.

Лагерь «за» поддерживает Диану. И в этом лагере те, кто поселил изнасилованного ребенка в студии 1-го канала и сделал из нее героиню. Те, кто пригласил ее сниматься в кино (потому что так она, по мнению взрослых людей, забудет о своей травме. Как будто забывается то, что сделало тебя звездой). Те, кто предлагает ей фотосессии в модных журналах. А еще – те, кто подписывается на ее каналы в Инстаграм и на Ю-тубе и носит ее фотографии в своих дневниках.

Как надо использовать ситуацию

И последние (двенадцатилетние дети) понимают: чтобы стать актрисой и сняться в кино, не надо заниматься актерским мастерством, работать над собой, учиться преодолевать себя, читать наизусть стихи, учиться хореографии и вокалу. Чтобы зарабатывать деньги, не надо получать образование, учить языки, приходить каждый день на работу, честно делать свое дело. Надо просто использовать ситуацию, в которой ты оказался, так, как надо.

Они еще не понимают, что таких историй и таких Диан в стране, к сожалению, очень много. Что Диана стала жертвой болезни, которой болеет сама, болеет ее семья, болеет ее окружение и, как выяснилось, большая часть общества.

Что то, что сейчас происходит – это тоже насилие, и насилует ее сейчас – методично, грамотно – федеральный Первый канал.

Не для того, чтобы помочь таким же, как она, девчонкам, оказавшимся в подобной ситуации. Не для того, чтобы достучаться до родителей подростков, которые должны объяснить своим детям, мальчикам и девочкам, что единственно гарантированная защита от насилия или несправедливого обвинения в насилии – это целомудрие. (Да, я знаю, что современные подростки в курсе, откуда берутся дети. Нет, я не призываю молодых людей хранить девственность до свадьбы, потому что понимаю всю наивность таких призывов. Я хочу, чтобы мои родные дети и мои ученики понимали, что такое осознанность действий и поступков, и умели просчитать их последствия).

Трагедия, превращенная в фарс, не перестает быть трагедией

Немалая часть школьников следит за историей Дианы из соображений «поржать». И это не менее отвратительно, чем осуждать или фанатеть. Потому что трагедия, превращенная в фарс, не перестает быть трагедией для ее непосредственных участников. Это так же отвратительно, как смеяться над инвалидом или юродивым.

Федеральному Первому каналу Диана не нужна. То есть Диана как способ поднять рейтинг – да. А Диана как девушка, которой предстоит взрослеть, вставать на ноги, создавать семью, рожать детей – не нужна. И, знаете, я не удивлюсь, если через год-два Первый канал, упаси Господи, будет рассказывать о том, как Диана вскрыла себе вены или шагнула с крыши.

В наших силах оглянуться на собственного ребенка

Мы не остановим каток, который подминает сейчас под себя Диану, ее будущее, ее жизнь. Но в наших силах оглянуться на собственного ребенка. И поинтересоваться – подписан ли он на паблики, которые мусолят эту историю со всех сторон. Поговорить. Объяснить. Показать, над чем именно сейчас смеется в социальных сетях целое поколение. Рассказать об обратной стороне, которая гораздо трагичнее и опаснее стороны лицевой. Разложить всю ситуацию на молекулы.

В жизни Дианы уже произошла трагедия. И дай Бог, чтобы нашелся, наконец, человек, который возьмет ее за руку и покажет путь к спасению, пока не поздно. А нам, родителям, нужно сделать так, чтобы эта трагедия не повторилась в жизни наших детей. Какой бы героической и заманчивой она им ни казалась…