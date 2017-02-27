Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты

«Этим постом попробуем следить за собой более внимательно…» — советует епископ Обуховский Иона. Что мы должны в себе увидеть, и как именно это сделать — попробуем разобраться, чтобы ответить на три призыва Великого поста.

Бороть грех, пока он ещё «немощный младенец»

К этому дню Церковь подводила нас несколько недель. В том числе, удивительным песнопением, которое исполнялось на Всенощном бдении, и мне очень жаль тех, кто, не приходя на вечернюю службу, его не слышал и таким образом сознательно обделил себя.

Это «На реках Вавилонских» — один из псалмов царя Давида, в котором он описывает состояние евреев, уведенных из Израиля в вавилонский плен. Там, в печали, сидя на берегах рек, они со скорбью воспевали тот Иерусалим, которого лишились, с болью вспоминали свое Отечество.

Песнопение заканчивается призывом: «Дщи Вавилоня окаянная… Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень». Наверняка у тех, кто слышал эти слова, возникал вопрос: почему блаженны те, кто разбивает о камень младенцев?

Святые отцы толкуют этот псалом так: Иерусалим – это наше небесное отечество, это Рай, которого когда-то лишил себя Адам, и которого лишены все мы, потомки Адама. Вавилон – символ греха. Вавилонские младенцы – символ греха в зародыше.

В Великий пост Церковь вновь и вновь призывает нас к борьбе с грехом. Но эта борьба весьма сложна: преодолевать грех, когда он уже овладел нами, крайне тяжело и зачастую бывает невозможно. Если он уже пленил наше сердце, война с ним может продолжаться до самого последнего дня нашей жизни. Поэтому Церковь призывает разбивать о камень веры грех в самом его зародыше — пока он еще слабый и немощный «младенец».

Только когда научимся отсекать страсти на уровне помыслов, мы сможем вернуться в наше небесное отечество. Поэтому этим постом попробуем следить за собой более внимательно. Будем контролировать себя: если только возникают греховные мысли – осуждения, гнева, раздражения и других страстей, постараемся всеми силами давить их – молитвой, переключением на благие помыслы, призывая в помощь Благодать Божию.

Равняться на Господа

Накануне поста на Литургии мы слышали замечательные слова апостольского чтения: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает…» (Рим. 14, 4).

Одним из тяжелейших грехов является грех осуждения. Почему? Во-первых, он тяжек для каждого из нас по отдельности, ведь Господь часто попускает впадать нам именно в те грехи, за которые мы осуждаем ближнего — чтобы показать, что мы такие же немощные, слабые и так же удобопреклонны ко греху.

Во-вторых, осуждение опасно тем, что мы, осуждая, сравниваем себя не со святыми, не с Господом — по слову апостола «подобны мне бывайте, как я Христу» (1 Кор. 4, 16), а с нашим, таким же падшим, как и мы, ближним.

Естественно, при таком сравнении преуспеть будет невозможно: это все равно, что школьник, мечтающий поступить в престижный вуз, будет равняться не на золотого медалиста, а на двоечника. Так же и мы, если будем сравнивать себя с другими, никогда не возвысимся до Рая, для которого созданы.

Не судить другого за то, что он грешит не так…

Есть замечательные слова: не суди другого за то, что он грешит не так, как ты. Действительно, мы осуждаем людей в основном за те грехи, которые они совершают на наших глазах. И пускай наши собственные прегрешения сокрыты от окружающих, но мы-то знаем, что их у нас – масса! И эта масса тянет нас ко дну, не дает возвыситься к Небу.

Апостол, предостерегая от осуждения, дальше пишет: «…И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». То есть в любой момент Господь может исцелить согрешающего человека. Мы же, осуждая, забываем о том, что у нашего ближнего свои отношения с Господом, что его душа тоже предстоит пред Лицем Божиим, и он, может быть, уже покаялся и оплакал свой грех, в то время как мы продолжаем дерзновенно его судить. Причем, судим как живых, так зачастую даже и мертвых, похищая, как воры, у Господа Его власть, Его право…

Со словами апостола перекликается и Евангелие, которое мы слышали накануне поста на воскресной Литургии: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14). Вдохновленные таким напутствием Господа, будем ступать день за днем по лестнице Великого поста, которая возводит нас на Голгофу, к Страстям Господним, возводит в Горний Иерусалим, возвещая свет Воскресения Христова. Постараемся идти, очищая шаг за шагом свою душу, поститься, воздерживаясь не только от пищи, но и — самое главное — от греховных поступков.

И давайте поститься с радостью, понимая, что делаем это ради нашего Небесного Отца и Создателя, Который любит нас, а мы любим Его и, уклоняясь от греха, можем таким образом хоть чуть-чуть выразить свою любовь к Нему и порадовать Его.

Подготовила Юлия Коминко