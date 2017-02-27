О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты

, |
«Этим постом попробуем следить за собой более внимательно…» — советует епископ Обуховский Иона. Что мы должны в себе увидеть, и как именно это сделать — попробуем разобраться, чтобы ответить на три призыва Великого поста.
Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты
Епископ Иона (Черепанов). Фото Юлии Маковейчук

Бороть грех, пока он ещё «немощный младенец»

К этому дню Церковь подводила нас несколько недель. В том числе, удивительным песнопением, которое исполнялось на Всенощном бдении, и мне очень жаль тех, кто, не приходя на вечернюю службу, его не слышал и таким образом сознательно обделил себя.

Это «На реках Вавилонских» — один из псалмов царя Давида, в котором он описывает состояние евреев, уведенных из Израиля в вавилонский плен. Там, в печали, сидя на берегах рек, они со скорбью воспевали тот Иерусалим, которого лишились, с болью вспоминали свое Отечество.

Песнопение заканчивается призывом: «Дщи Вавилоня окаянная… Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень». Наверняка у тех, кто слышал эти слова, возникал вопрос: почему блаженны те, кто разбивает о камень младенцев?

Святые отцы толкуют этот псалом так: Иерусалим – это наше небесное отечество, это Рай, которого когда-то лишил себя Адам, и которого лишены все мы, потомки Адама. Вавилон – символ греха. Вавилонские младенцы – символ греха в зародыше.

В Великий пост Церковь вновь и вновь призывает нас к борьбе с грехом. Но эта борьба весьма сложна: преодолевать грех, когда он уже овладел нами, крайне тяжело и зачастую бывает невозможно. Если он уже пленил наше сердце, война с ним может продолжаться до самого последнего дня нашей жизни. Поэтому Церковь призывает разбивать о камень веры грех в самом его зародыше — пока он еще слабый и немощный «младенец».

Только когда научимся отсекать страсти на уровне помыслов, мы сможем вернуться в наше небесное отечество. Поэтому этим постом попробуем следить за собой более внимательно. Будем контролировать себя: если только возникают греховные мысли – осуждения, гнева, раздражения и других страстей, постараемся всеми силами давить их – молитвой, переключением на благие помыслы, призывая в помощь Благодать Божию.

Ари Шеффер. «Искушение Христа» (1854)

Ари Шеффер. «Искушение Христа» (1854)

Равняться на Господа

Накануне поста на Литургии мы слышали замечательные слова апостольского чтения: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает…» (Рим. 14, 4).

Одним из тяжелейших грехов является грех осуждения. Почему? Во-первых, он тяжек для каждого из нас по отдельности, ведь Господь часто попускает впадать нам именно в те грехи, за которые мы осуждаем ближнего — чтобы показать, что мы такие же немощные, слабые и так же удобопреклонны ко греху.  

Во-вторых, осуждение опасно тем, что мы, осуждая, сравниваем себя не со святыми, не с Господом — по слову апостола «подобны мне бывайте, как я Христу» (1 Кор. 4, 16), а с нашим, таким же падшим, как и мы, ближним.

Естественно, при таком сравнении преуспеть будет невозможно: это все равно, что школьник, мечтающий поступить в престижный вуз, будет равняться не на золотого медалиста, а на двоечника. Так же и мы, если будем сравнивать себя с другими, никогда не возвысимся до Рая, для которого созданы.

Златкин А.Е. Христос и грешница

Златкин А.Е. Христос и грешница

Не судить другого за то, что он грешит не так…

Есть замечательные слова: не суди другого за то, что он грешит не так, как ты. Действительно, мы осуждаем людей в основном за те грехи, которые они совершают на наших глазах. И пускай наши собственные прегрешения сокрыты от окружающих, но мы-то знаем, что их у нас – масса! И эта масса тянет нас ко дну, не дает возвыситься к Небу.

Апостол, предостерегая от осуждения, дальше пишет: «…И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». То есть в любой момент Господь может исцелить согрешающего человека. Мы же, осуждая, забываем о том, что у нашего ближнего свои отношения с Господом, что его душа тоже предстоит пред Лицем Божиим, и он, может быть, уже покаялся и оплакал свой грех, в то время как мы продолжаем дерзновенно его судить. Причем, судим как живых, так зачастую даже и мертвых, похищая, как воры, у Господа Его власть, Его право…

Со словами апостола перекликается и Евангелие, которое мы слышали накануне поста на воскресной Литургии: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14). Вдохновленные таким напутствием Господа, будем ступать день за днем по лестнице Великого поста, которая возводит нас на Голгофу, к Страстям Господним, возводит в Горний Иерусалим, возвещая свет Воскресения Христова. Постараемся идти, очищая шаг за шагом свою душу, поститься, воздерживаясь не только от пищи, но и — самое главное — от греховных поступков.

И давайте поститься с радостью, понимая, что делаем это ради нашего Небесного Отца и Создателя, Который любит нас, а мы любим Его и, уклоняясь от греха, можем таким образом хоть чуть-чуть выразить свою любовь к Нему и порадовать Его.

Фото: dishupravoslaviem.ru

Фото: dishupravoslaviem.ru

Подготовила Юлия Коминко

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Постное письмо № 3. Говеть или поститься?
Постное письмо № 3. Говеть или поститься?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Письма архимандрита Саввы читателям “Правмира”

Пусть Господь застанет нас в борьбе
Пусть Господь застанет нас в борьбе
Епископ Иона (Черепанов)

В начале Поста мы все пойдем на исповедь. Для чего?

Постное письмо № 2. У ворот рая
Постное письмо № 2. У ворот рая
Архимандрит Савва (Мажуко)

Письма архимандрита Саввы читателям «Правмира»

Благотворительный фонд
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
94% собрано / 60099.65 руб. осталось
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
73% собрано / 39650 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Пусть Господь застанет нас в борьбе
Епископ Иона (Черепанов)

В начале Поста мы все пойдем на исповедь. Для чего?

"
Епископ Иона (Черепанов): Мы должны быть всю жизнь влюблены
Епископ Иона (Черепанов)

Владыка отметил, что Церковь Христова всегда так или иначе выражала свое отношение к тем или иным государственным праздникам,…

"
«Я не могу быть предателем даже самого злейшего моего врага»
Епископ Иона (Черепанов)

Он встретил Пасху, простился с семьей и пришел в НКВД

Все статьи автора
Статьи Дня
10 правил Великого поста
Мария Сеньчукова

Радоваться, молиться и не думать о еде. Как провести Великий пост с…

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Письма архимандрита Саввы читателям “Правмира”

Монах спасает от боевиков древние рукописи
Маттео Фаготто

Не только христианские, но и исламские древние манускрипты

самое читаемое

Петров грех, или почему вера не растёт вместе с пивным животиком21,102

Прощеное воскресенье: смысл, история, порядок богослужения (+видео, аудио)17,811

Прожить каждый день Великого поста по Евангелию16,055

Письмо № 1. Великий пост: прятать эту красоту преступно13,643

Где взять крылья любви для семейной жизни8,687

Соленое детство. Отказник7,801

Пусть Господь застанет нас в борьбе7,077

Постное письмо № 2. У ворот рая6,746

Человеку поручено Богом познать самого себя4,318

Прощеное воскресенье с детьми4,027

лучшие авторы

Архимандрит Савва (Мажуко)22,309

Протоиерей Павел Великанов21,054

Редакция портала "Православие и мир"17,804

Протоиерей Алексий Уминский15,985

Алексей Паевский14,979

Протоиерей Максим Денисенко8,670

Александр Гезалов7,739

Епископ Иона (Черепанов)7,393

Протоиерей Александр Ильяшенко5,631

Протоиерей Алексий Иродов4,302

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть