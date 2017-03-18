Неделя Крестопоклонная: история, смысл, песнопения, цитаты (+видео, аудио)

Воскресеньев Православной Церкви носит название Крестопоклонной недели. В cубботу вечеромв центр храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень – напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой. После этого священники и прихожане храма совершают перед крестом три поклона. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.

История

Весеннее празднование в честь Креста Господня появилось почти четырнадцать веков назад. В ходе ирано-византийской войны в 614 году персидский царь Хосрой II осадил и взял Иерусалим, забрав в плен иерусалимского патриарха Захарию и захватив Древо Животворящего Креста, найденное когда-то равноапостольной Еленой. В 626 году Хосрой в союзе с аварами и славянами едва не захватил Константинополь. Чудесным заступничеством Матери Божией столичный город был избавлен от нашествия, а потом ход войны переменился, и в конце концов византийский император Ираклий I праздновал победное окончание 26-летней войны.

Предположительно 6 марта 631 года Животворящий Крест вернулся в Иерусалим. Император собственноручно внес его в город, а вызволенный из плена патриарх Захария радостно шел рядом. С тех пор в Иерусалиме стали праздновать годовщину возвращения Животворящего Креста.

Надобно сказать, что в ту пору продолжительность и строгость Великого поста еще обсуждались, а порядок великопостных служб только формировался. Когда появился обычай переносить праздники, случающиеся в Великом посту, с будних дней на субботы и воскресенья (чтобы не нарушать строгий настрой будних дней), тогда праздник в честь Креста также сместился и постепенно закрепился за третьим воскресеньем поста.

Как раз с середины поста начиналась интенсивная подготовка тех оглашенных, которые собирались креститься уже на Пасху этого года. И оказалось очень уместным начинать такую подготовку с поклонения Кресту. Начиная со следующей среды на каждой Преждеосвященной Литургии после ектении об оглашенных будет еще одна ектения – о «готовящихся к просвещению» – как раз в память о тех, кто усердно готовился и собирался в скором времени креститься.

Со временем чисто иерусалимский праздник возвращения Креста стал не таким уж актуальным для всего христианского мира, и праздник в честь Креста приобрел более глобальное звучание и более прикладное значение: как воспоминание и помощь в середине самого строгого и трудного из постов.

Как известно, этот Крест, как и многие другие христианские святыни, пропал во времена крестоносцев, в ХIII в., хотя его частицы до сих пор можно видеть во многих ковчежцах. Но утерянным оказался и изначальный смысл великопостного поклонения Кресту, ведь сейчас даже детское крещение у нас, к сожалению, редко связывается с оглашением и с личным исповеданием веры. Поэтому постепенно в Церкви стали переосмыслять традиционный порядок проведения Великого поста в более “спиритуализированном” ключе. И при этом стали, впрочем, не без основания, часто думать о том, что Крестопоклонная – это именно преполовение, середина поста, когда пост усиливается и каждый хочет получить утешение и укрепление в вере через поклонение святому Древу или его образу, любой его иконе.

Смысл

Крест выносится верующим для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Мк., 37 зач., VIII, 34 – IX, 1.



И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

Святая Церковь сравнивает Крест с райским древом жизни. По толкованию Церкви, крест также подобен древу, положенному Моисеем среди горьких вод Мерры, для услаждения еврейского народа во время сорокалетнего странствования в пустыне. Крест сравнивается и с сеннолиственным древом, под тенью которого останавливаются для отдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия.

Архиепископ Аверкий (Таушев):

“Глубокий смысл заключается в этом чрезвычайно назидательном для нас, верующих, уставном обычае св. Церкви. Если мы добросовестно пропостились всю первую половину Великого поста, то есть: скоромной пищи вовсе не вкушали, старались есть меньше и реже, в разного рода удовольствиях и развлечениях себе отказывали, честно боролись со своими греховными склонностями и привычками, мы не могли не почувствовать некоторого переутомления и даже упадка сил от необычного напряжения воли и телесного ослабления. И когда подумаем, что прошла еще только половина поста, кое у кого невольно может вырваться вздох малодушной ропотливости: «Тяжко! не по силам мне это! Когда же конец?!»

И вот, чтобы подбодрить нас и укрепить нашу волю и дух к дальнейшему пощению, св. Церковь устраивает нам духовное утешение – выносит для всеобщего торжественного поклонения Крест Господень.

«Вам тяжело – вы ропщете», как бы так говорит она нам этим: «А каково было Господу страдать за вас, терпя невыразимые муки на этом кресте? Или вы думаете, что страдания Его были меньше ваших? Однако Он всё претерпел, дабы спасти вас. Он терпел ради вас, – потерпите же и вы ради Него и во Имя Его! Тем более что это терпение ваше не Ему и никому другому, а именно вам и только вам нужно и спасительно. Вспомните про Его великую любовь к вам, какую явил Он, добровольно предав Себя на распятие и поносную смерть, – и воспряньте духом! Любовь Его и чудодейственная сила крестная поддержит вас и поможет вам до конца совершить всё поприще подвига постного и приведет вас чрез пучину поста к великой радости светоносного праздника Воскресения».

Иными словами, износимый на середину храма для поклонения Крест Господень – это наше воинское знамя, которое выносится, как и в обыкновенной мiрской брани, на поле сражения для того, чтобы возбудить в нас, воинах Христовых, бодрость духа и неустрашимое мужество для успешного продолжения борьбы и окончательной победы над врагами. Взирая на это славное знамя – знамение победы над диаволом, – мы невольно ощущаем прилив новых, свежих сил и воодушевляющий нас на продолжение подвига подъем духа. Все перенесенные доселе скорби и трудности как бы забываются, и мы, по слову Апостола, «задняя забывая, в предняя простираемся» (Флп. 3:13), с еще большим усердием начинаем стремиться к вожделенной цели – победе над грехом, победе над диаволом, ради достижения «почести вышняго звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14), где ожидает нас радость неизреченная и нескончаемая, обещанная нам пострадавшим за нас на Кресте Господом Спасителем.

Но Крест Господень для нас – не только «знамя», но и «оружие непобедимое», ибо им сокрушена власть диавола, как поет об этом св. Церковь:«Господи, оружие на диавола крест Твой дал еси нам: трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его…»

В поучении (так наз. «синаксарии») Крест Господень сравнивается с райским «древом жизни», с тем древом, которое во время сорокалетнего странствования избранного народа Божия по пустыне было вложено в горькие воды Мерры для их услаждения, а также – с сеннолиственным древом, под тенью которого находят отдохновение и подкрепление сил путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия.

«Сраспинаеми нас ради Распеншемуся, умертвим вся плотския уды в постех и молитвах и молениях» – так взывает к нам в эти дни поклонения Кресту Господню св. Церковь, увещевая нас бодренно продолжать подвиг святого поста, мысленно взирая на Распятого за нас Господа.

Вместе с тем, это изнесение Креста Господня для поклонения среди св. Четыредесятницы напоминает верующим о приближающихся великих днях воспоминания Страстей Христовых и о Светлом Празднике Воскресения Христова. При торжественной встрече победоносного военачальника обыкновенно предшествуют ему его победные знаки – эмблемы и трофеи: так и тут – Пасхе Христовой – торжественному шествию Победителя греха, ада и смерти, – предшествует знамение Его победы – Животворящий Крест. Он живо напоминает нам, что, если мы со Христом страждем, то с Ним и прославимся – если с Ним умираем, то с Ним и воскреснем.

Таким образом, Неделя Крестопоклонная есть как бы предвкушение среди поста ожидающей нас светлой пасхальной радости, почему, прославляя Крест Господень, мы одновременно воспеваем и Его Воскресение, когда троекратно поем: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».



Служба

В cубботу вечером на всенощном бдении в центр храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень – напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой. После этого священники и прихожане храма совершают перед крестом три поклона. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.

Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда он перед Литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».

По Уставу положено делать четыре поклонения на Крестопоклонной неделе: в воскресенье, понедельник, среду и пятницу. В воскресенье бывает поклонение Кресту только на утрене (после выноса Креста), в понедельник и среду оно совершается на первом часе, а в пятницу «по отпусте часов».

Богослужебные тексты в честь Креста очень возвышенны и красивы, они изобилуют противопоставлениями, аллегориями, художественной персонификацией.

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, благоче́стия непобеди́мая побе́да,

дверь ра́йская, ве́рных утвержде́ние, Це́ркве огражде́ние,

и́мже тля разори́ся и упраздни́ся,

и попра́ся сме́ртная держа́ва, и вознесо́хомся от земли́

к небе́сным, ору́жие непобеди́мое, бесо́в сопротивобо́рче,

сла́во му́чеников, преподо́бных я́ко вои́стинну удобре́ние,

приста́нище спасе́ния, да́руяй ми́ру ве́лию ми́лость. Радуйся, Крест, носитель жизни! Непобедимая победа благочестия,

дверь, ведущая в рай, утверждение верующих и ограда Церкви, Ты – Крест, которым уничтожилось и исчезло тление, и побеждена власть смерти,

и мы вознеслись от земли к небесам. Ты, Крест – непобедимое оружие, демонам противоборствующий,

слава мучеников, настоящее украшение преподобных, гавань спасения,

ты даруешь миру великую милость.

Песнопения:

Хор Православного Братства во имя Архистратига Михаила.

Тропарь Кресту



Кондак Кресту



Кресту Твоему



Хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры и МДА: Радуйся, Живоносный Kресте



Еще одной особенностью грядущей воскресной службы станет отсутствие традиционного великопостного песнопения «Покаяния отверзи ми двери». Мы привыкли уже, что в субботу вечером после чтения Евангелия в храме гасится свет и поют это покаянное песнопение, однако сегодня – особый случай. Вслушайтесь в Евангельское чтение: оно будет не о воскресении Христа, как бывает обычно, а о Божией Матери. Поэтому вместо покаянного пения будет также стихира в честь Матери Божией.

Проповеди и статьи

Крест Христов – наше знамя и оружие, наша радость и похвала. Архиепископ Аверкий (Таушев)

Царь. Митрополит Сурожский Антоний

Крестопоклонная неделя. Протодиакон Андрей Кураев

Неделя Крестопоклонная: «Ты не можешь назвать ни одного мучения, которого бы я уже не взял на Себя». Сергей Аверинцев

Сила крестная. Протоиерей Александр Авдюгин

Исповедь на Крестопоклонной. Анна Ромашко

Проповедь в неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 18 марта 2012 года



Св. отцы о Кресте Господнем

Ношение креста есть упразднение всякого греха, откуда рождается любовь, без которой не может быть ношения креста (прп. авва Исайя, 59, 127).

…С явлением Креста уничтожено всякое идолослужение, и крестным знамением прогоняется всякое бесовское мечтание… (свт. Афанасий Великий, 1, 126).

…Крестом стали явны для всех дела боговедения (свт. Афанасий Великий, 1, 126).

Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение; он собрал народы от вос­тока и запада, севера и юга, и соединил их любовью в единую Церковь, в единую веру, в единое крещение (прп. Ефрем Сирин, 31, 357).

Царь понес на Себе Крест – этот ключ от райских дверей, и им без отказа отверзает двери сии разбойникам и убийцам (прп. Ефрем Сирин, 33, 126).

Смерть побеждена Крестом, Адам возвращен в рай, соделан наследником Царства, а диавол посрамлен (прп. Ефрем Сирин, 33, 476).

Древом умерщвлены мы, древом и спасены… (прп. Ефрем Сирин, 34, 167).

…Крест <Христов> – для нас победный венец… (прп. Ефрем Сирин, 34, 230).

Взирать на крест значит всю жизнь свою соделать как бы мертвою и распятою для мира, пребывать неподвиж­ным на всякий грех… (свт. Григорий Нисский, 18, 360).

Достославный крест справедливо наречь опорою и укра­шением не только земли, но и неба, потому что им поддер­жана вся тварь, когда премирным доставил он радость, а земным свободу, и сочетал разъединенное (прп. Исидор Пелусиот, 61, 421).

Если часто чело свое и сердце запечатлеваешь знаме­нием Владычнего креста, то с трепетом побегут от тебя демоны… (прп. Нил Синайский, 73, 163).

Есть два способа взойти на крест: один – распятие тела; а другой – вхождение в созерцание; первый бывает следствием освобождения от страстей, а второй следствием действительности дел духа (прп. Исаак Сирин, 58, 366).

…Когда умертвим страсти, уничтожим похоти и муд­рование плоти подчиним духу, тогда только берем на себя крест и последуем Христу (свт. Феодор Едесский, 91, 350–351).

Взирая на крест, держи в мысли, что это есть знамя нашего духовного воинствования, в коем сокрыта всепобедительная сила, и что если удалишься от него, то предан будешь в руки врагов своих, а если пребудешь под ним, то достигнешь неба и внидешь в него в преславном торжестве (прп. Никодим Святогорец, 70, 95).

Взять крест свой – значит доблественно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое томление и мучени­чество, ради Евангелия, при борьбе с собственными страс­тями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы, которые с яростью восстанут против нас… когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и подчиниться игу Христову (свт. Игнатий Брянчанинов, 41, 92).

Нет иного ключа, который бы отверзал врата в Царст­во Божие, кроме Креста Христова (Игнатий Брянча­нинов, 42, 291).

Вне Креста Христова нет христианского преуспеяния (свт. Игнатий Брянчанинов, 42, 357).

Коль великая и неописанная милость Божия – Крест Господень. В нем вся наша надежда (свт. Феофан, Затв. Вышенский, 81, 65).