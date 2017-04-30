30 апреля. ПРАВМИР. В 3-ю Неделю по Пасхе Церковь воспоминает святых жен-мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима – тайных учеников Христовых. Мироносицы, пришедшие помазать Тело благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть Воскресшего Господа.

Миpоносицы – носящие миpо. Это те женщины, котоpые в ночь Воскpесения Хpистова спешили ко гpобy Господню с миpом в pyках, чтобы по восточномy обычаю возлить благовонные аpоматы на бездыханное Тело своего Учителя.

Также Православная Церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок.

Hе все имена этих жен-миpоносиц нам известны. Евангелисты и Священное Пpедание сохpанили нам pяд имен: Маpия Магдалина, Маpия – мать Иакова меньшего и Иосии, Саломия, Иоанна, Маpфа и Маpия – сестpы Лазаpя, Сyсанна и дpyгие. Сpеди них были женщины богатые и знатные: Иоанна была женой Хyзы, домопpавителя цаpя Иpода; пpостые и незнатные: Саломия, мать сынов Зеведеевых Иакова и Иоанна, была женой pыбака.

Женщины, идя ко гробу, рассуждали, «кто отвалит камень от гроба». Перед их приходом, вследствие схождения Ангела, случается землетрясение, которое отвалило камень и повергло стражу в страх. Ангел говорит женам, что Христос воскрес, и предварит их в Галилее. Евангелие от Иоанна, как самое позднее, особо подчёркивает, что Мария Магдалина пришла ко гробу первой, — «во едину от суббот Мария Магдалина прииде заутра, ещё сущей тьме…». Возвращаясь к апостолам Петру и Иоанну, она говорит: «не знаем, где положили Его».

Вместе с женами-мироносицами в третью Неделю по Пасхе вспоминают праведников Иосифа Аримафейского и Никодима. Тех, что снимали Тело Христово с Креста, пеленали, но, прежде всего, – оставались с ним при Распятии Его, тогда как из апостолов там был только Иоанн, а другие Его ученики в унынии и недоумении удалились.

Благообразный Иосиф, как именует его Священное Писание, был одним из семидесяти апостолов. Он происходил из города Аримафеи или Рамафы (Рамы) и был богатым и знатным членом Синедриона и также, как и Никодим, тайным учеником Христовым. Он мужественно открыл свою веру и решился идти к Понтийскому Пилату, чтобы просить Святое Тело Господне для погребения. Он презрел все страхи и опасения возможной последующей мести от иудейских старейшин. Получив разрешение снять Исуса с креста, похоронил Его в вырубленной в скале гробнице, принадлежавшей ему самому. Вместе с Никодимом Иосиф обвил тело Исуса плащаницей.

После участия в погребении Христа Никодим, по Преданию Церкви, был изгнан из Иудеи. А Иосифа Аримафейского заключили в оковы и бросили в ров, откуда он был спасен Ангелом. Впоследствии Иосиф, как говорит Священное Предание, вместе с Марией, Марфой и их братом Лазарем, которого воскресил Христос, проповедовал Евангелие в Галлии, на территории современной Франции.