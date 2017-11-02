«Ночлежка» открыла пункты обогрева для петербургских бездомных

2 ноября. ПРАВМИР. Санкт-Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» открыла два пункта обогрева для бездомных людей.

Всего в этом сезоне организация будет курировать три теплых палатки, в которых любой человек сможет переночевать в тепле и получить пищу. Кроме того, сотрудники организации будут консультировать там нуждающихся по всем вопросам.

«Все это бесплатно, безо всяких документов, независимо от гражданства, национальности, возраста, пола. Пункты обогрева «Ночлежки» – это теплый и безопасный кров для любого человека, которому здесь и сейчас негде ночевать», – пишут о себе представители «Ночлежки».

Пункты обогрева вмещают по 50 человек, а это значит, что «Ночлежка» сможет помогать до 150 нуждающимся единовременно.

«Это ничто для огромного Петербурга: как минимум в каждом районе города должен быть такой Пункт обогрева, где зимой без документов и справок может переночевать любой человек. Только так бездомных людей можно защитить от обморожений и ампутаций, травм и смертей», – считают в организации.

До 31 марта с 20:00 до 8:00 у «Ночлежки» будут работать три палатки:

Метро Приморская, Шкиперский проток, за снегоплавильным пунктом. Метро Площадь Ленина (Финляндский вокзал) – ул.Минеральная, 10 во дворе дома. Метро Обухово – пр.9 января, справа от выхода из железнодорожного перехода.

Адреса и схемы проходов ко всем трем палаткам можно найти в специальной листовке.