Ночная литургия проведена в годовщину аварии на ЧАЭС в Чернобыле

27 апреля. ПРАВМИР. В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС архиереи Украинской Православной Церкви совершили ночную Литургию в Ильинском храме в Чернобыле.

«26 апреля в 31-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС, по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Свято-Ильинском храме города Чернобыля состоялась ночная Божественная литургия», – сообщила пресс-служба УПЦ.

Богослужение возглавил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Во время Литургии была вознесена молитва о упокоении душ всех погибших от последствий Чернобыльской катастрофы.

В этот день представители Украинской Православной Церкви приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориальному кургану «Героям Чернобыля».

Свято-Ильинский храм — единственная церковь, действующая на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Впервые храм на этом месте упоминается в летописях XVI века. Храм закрыли в апреле 1986 года, после аварии на ЧАЭС, однако в 1994 году он был снова открыт по просьбе работников станции. В 2003 году начались работы по возрождению храма.

В память о жертвах катастрофы и во здравие выживших специально для храма была написана икона «Чернобыльский Спас».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Ильинском храме Пасхальный молебен в 2011 году, в 25-ю годовщину трагедии.