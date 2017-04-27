О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Ночная литургия проведена в годовщину аварии на ЧАЭС в Чернобыле

|
27 апреля. ПРАВМИР. В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС архиереи Украинской Православной Церкви совершили ночную Литургию в Ильинском храме в Чернобыле.
Ночная литургия проведена в годовщину аварии на ЧАЭС в Чернобыле
Фото: сайт УПЦ

«26 апреля в 31-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС, по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Свято-Ильинском храме города Чернобыля состоялась ночная Божественная литургия», – сообщила пресс-служба УПЦ.

Богослужение возглавил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Во время Литургии была вознесена молитва о упокоении душ всех погибших от последствий Чернобыльской катастрофы.

В этот день представители Украинской Православной Церкви приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориальному кургану «Героям Чернобыля».

Свято-Ильинский храм — единственная церковь, действующая на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Впервые храм на этом месте упоминается в летописях XVI века. Храм закрыли в апреле 1986 года, после аварии на ЧАЭС, однако в 1994 году он был снова открыт по просьбе работников станции. В 2003 году начались работы по возрождению храма.

В память о жертвах катастрофы и во здравие выживших специально для храма была написана икона «Чернобыльский Спас».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Ильинском храме Пасхальный молебен в 2011 году, в 25-ю годовщину трагедии.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Ксения Симонова сделала ролик о жертвах и ликвидаторах Чернобыля (видео)
Ксения Симонова сделала ролик о жертвах и ликвидаторах Чернобыля (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Этот собирательный образ призван напомнить о тысячах людей, пострадавших от последствий взрыва

На Украине почтили память жертв чернобыльской катастрофы
На Украине почтили память жертв чернобыльской катастрофы
Новостная служба "Православие и мир"

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возложил цветы к мемориальному кургану «Героям Чернобыля»

В Белгородской области построят обыденный храм памяти чернобыльцев
В Белгородской области построят обыденный храм памяти чернобыльцев
Новостная служба "Православие и мир"

К церкви будет вести Аллея памяти, а почитаемой иконой в церкви станет «Чернобыльский Спас»

Благотворительный фонд
Помогите Эмилии не чувствовать боль
Помогите Эмилии не чувствовать боль
62% собрано / 463910 руб. осталось
Возможность слышать для Ясмины
Возможность слышать для Ясмины
66% собрано / 92050 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Помощник машиниста спас полуторагодовалого ребенка в Иркутской области
Новостная служба "Православие и мир"

МВД наградило жителя Иркутской области Ивана Москальченко за помощь в спасении ребенка

"
Патриарх Кирилл поздравил короля Нидерландов с 50-летием
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоятель отметил заслуги короля Виллема-Александра в деле укрепления мира и согласия в обществе

"
Ксения Симонова сделала ролик о жертвах и ликвидаторах Чернобыля (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Этот собирательный образ призван напомнить о тысячах людей, пострадавших от последствий взрыва

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Алексий Уминский: Зачем современному человеку Церковь
Редакция портала "Православие и мир"

И кто наполняет ее – Бог Живой или полуживые люди

Академик Владимир Захаров: Наука не задает себе вопрос, зачем существует человечество
Наталия Демина

Ученый и поэт о доказательстве существования Бога

Одна девочка очень мешала своей маме
Марина Солотова

Чего никак не хотят понять 99% родителей

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба23,668

Ксения Волянская17,012

Элиса Бьелетич13,638

Елена Кучеренко9,165

Сергей Худиев8,868

Дарья Рощеня7,380

Нюта Федермессер6,331

Анна Бессарабова3,078

Марина Солотова2,890

Редакция портала "Православие и мир"2,377

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть