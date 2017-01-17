Новгородские ученые восстановили фреску XV века

17 января. ПРАВМИР. Ученые восстановили фреску XV века, разрушенную более 300 лет назад.

Согласно летописным источникам, фреска Богородицы на троне в середине XV века была написана в южной части Софийского кафедрального собора Новгородского кремля. Во время реконструкции собора в конце XVII века ее сбили со стены.

Более чем через 200 лет сотни обломков фрески во время раскопок были обнаружены и собраны учеными на полу собора, сообщает Интерфакс.

Постепенная подборка велась несколько десятков лет. Фреску удалось собрать примерно наполовину. Ученые восстановили лики Богородицы, Христа и архангелов.

Ученые намерены вернуть возрожденную фреску на место, которое она ранее занимала в храме. Фреску закрепят в съемном киоте поверх существующей росписи собора. Это позволит в целости сохранить живопись XIX века, которой в настоящий момент украшен храм.