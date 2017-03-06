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Новый православный храм освятили в Чечне

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6 марта. ПРАВМИР. Великое освящение храма в честь Рождества Христова прошло в станице Наурская в Чечне.
Новый православный храм освятили в Чечне

Чин освящения храма совершил епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

«Я поздравляю вас, братья и сестры, что сегодня Господь освятил Духом Божиим сей дом Свой на земле, который создан, чтобы мы могли возносить в нем молитвы ко Спасителю», — отметил владыка.

В своем слове иерарх выразил благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за устроение новоосвященного храма, а также за содействие строительству нового храма в станице Шелковской, где уже начались работы.

Глава Наурского района Дмитрий Кашлюнов, присутствовавший на церемонии, поздравил земляков со знаменательным событием, напомнив, что храм построен на историческом месте.

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