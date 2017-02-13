Общественная палата проверит изъятие четырех детей из семьи в ХМАО

13 февраля. ПРАВМИР. Общественная палата проверит ситуацию с изъятием четырех детей из семьи в Ханты-Мансийском автономном округе после сообщения учительницы о том, что отец ударил ребенка головой о стол.

Четыре ребенка были изъяты из одной приемной семьи и переданы в другую в ХМАО, пишет «Коммерсант».

События развивались по сценарию, схожему с историей семьи Дель. Мальчик пришел в школу с синяком. Когда учительница спросила, что случилось, он сказал, что папа ударил его головой о стол. Учительница тут же обратилась в органы опеки и попечительства. Чиновники составили акт, на основании которого забрали не только этого ребенка, но и трех других.

Полиция после проверки решила, что состава преступления нет, однако к этому времени детей уже передали в другую семью. Приемные родители не смогли оспорить действия органов опеки и попечительства.

В начале января 2017 года в Зеленограде из приемной семьи были изъяты 10 детей после того, как воспитательница детского сада пожаловалась в органы опеки на синяки на теле мальчика. В отношении отца было возбуждено два уголовных дела — по статье «побои» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отец обвинения в свой адрес отрицает.