Одесская епархия сообщила о разграблении нескольких храмов

31 января. ПРАВМИР. Сразу три храма были ограблены в Одесской области Украины в ночь на 30 января 2017 года.

Грабители проникли в храмы через окна, повредили мебель, разбросали священнические облачения, церковные книги и ноты, сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви.

Разграблению подверглись Свято-Андреевский храм (с. Андреевка), Свято-Казанский храм (с. Монаши) и Свято-Димитриевский храм (с.Карналеевка).

Из Свято-Андреевского храма и Свято-Казанского храма преступники похитили более 4000 гривен, собранных прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам. Полиция зафиксировала следы грабежей.

В Свято-Димитриевском храме преступники осквернили жертвенник, разбили дарохранительницу и также похитили денежные средства.

Несколькими днями ранее в селе Новая Долина неизвестные в масках разгромили и подожгли детскую амбулаторию и храм. Нападавшие практически полностью уничтожили амбулаторию общей практики семейной медицины, разбили все медицинское оборудование, уничтожили около 700 детских медкарточек. Специалисты установили десять мест поджога помещения. В храме много уничтоженного огнем имущества. По словам настоятеля храма отца Александра, это уже не первое нападение.

«В минувшем году несколько десятков храмов Одесской епархии также подверглись грабежам. Но, к сожалению, до сих пор правоохранительные органы не задержали преступников», – сообщает епархия.