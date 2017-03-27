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Освящен храм на территории части Росгвардии в Москве

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27 марта. ПРАВМИР. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов совершил чин освящения храма преподобного Александра Пересвета ― небесного покровителя отряда спецназа «Пересвет».
Освящен храм на территории части Росгвардии в Москве

Храм возведен на территории части Росгвардии в Москве. Освящение состоялось в преддверии празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается 27 марта, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

По окончании освящения отец Сергий и руководство части обратились к участникам богослужения с приветствиями.

«Военнослужащие отряда “Пересвет” имеют славный воинский путь, всегда поражают своими доблестными, профессиональными и человеческими качествами, являются хранителями традиций российского спецназа», — отметил отец Алексий Заварнов.

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