Отделение Русского географического общества откроется при Валаамском монастыре

18 марта. ПРАВМИР. При Валаамском монастыре появится отделение Русского географического общества. Первый вице-президент РГО Артур Чилингаров вручил членский билет общества епископу Троицкому Панкратию, игумену Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Епископ Панратий и Чилингаров обсудили, в частности, проблему обмеления Ладоги. Игумен Валаамской обители заявил, что необходимо найти правильное объяснение этому явлению. Он рассказал, что капитаны вынуждены не полностью загружать свои суда, чтобы не сесть на мель, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

Владыка напомнил, что в 2016 году наблюдалось падение уровня воды в Ладоге более чем на полтора метра. По его словам, район Монастырской бухты отличается наличием подводных образований, которые «все чаще появляются из воды».

«Если и в этом месте уровень воды упадет так сильно, то крупные суда просто не смогут там пройти. По нашим данным, уровень воды падает также в озере Ильмень и в Сайминских озерах в Финляндии», ― рассказал епископ Панкратий.

Артур Чилингаров поблагодарил братию монастыря за помощь в работе трех экспедиций РГО, которые за последнее время были на архипелаге.

С 2009 года президентом РГО является министр обороны России Сергей Шойгу. В 2010 году был создан Попечительский совет Общества, который возглавил президент России Владимир Путин. В августе 2012 года Владимир Путин провел выездное заседание Попечительского совета на острове Валаам.