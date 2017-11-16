Отец сбитого в Балашихе мальчика отдаст отсуженные 2,5 млн на благотворительность

По решению Железнодорожного суда Балашихи Ольга Алисова, которая сбила насмерть шестилетнего мальчика, должна выплатить эти деньги в качестве компенсации морального вреда.
«Я надеюсь, что они помогут какому-нибудь ребенку с онкологией выжить. Я их отдам какому-нибудь родителю, у которого есть ребенок, которому нужна дорогостоящая операция», – рассказал Ruposters отец мальчика Роман Шимко.
Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего Алешу Шимко во дворе дома в подмосковном Железнодорожном (входит в Балашиху) весной 2017 года. Суд приговорил ее к трем годам колонии-поселения.
«Это узаконенное убийство – можно убить человека, а потом до суда все решить и получить минимальный срок. В Германии за убийство собаки 3 года дают, а у нас за убийство человека – три года колонии-поселения. При этом она не то что не извинилась, а еще и в последнем слове обвинила нас в том, что мы не смотрели за ребенком”, – прокомментировал отец мальчика приговор Алисовой.
Трагический случай получил большой резонанс, после того, как как эксперты нашли в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя – дозу, которую некоторые наркологи называли смертельной для ребенка его возраста. Повторная экспертиза опровергла эту информацию.