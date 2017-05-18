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Паломникам к мощам Николая Чудотворца рекомендуют взять с собой воду и не пользоваться личным транспортом

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18 мая. ПРАВМИР. Штаб по организации массового доступа к мощам Николая Чудотворца опубликовал советы для паломников.
Паломникам к мощам Николая Чудотворца рекомендуют взять с собой воду и не пользоваться личным транспортом

Чтобы занять очередь к святыне, нужно добраться до станции метро “Парк Культуры” и пройти пешком до Пречистенской набережной (район Крымского моста), где можно будет встать в очередь и уже оттуда пройти к храму Христа Спасителя, сообщается на сайте организаторов доступа к святыне.

В случае, если количество желающих поклониться святыне будет очень большим, очередь будет продлена по набережной в сторону Лужников – тогда верующим необходимо будет ехать до станций метро “Фрунзенская” или “Воробьевы горы”, о чем будет дополнительно сообщено в оперативном режиме.

Информация о фактической длине очереди будет доступна на сайте http://nikola2017.ru/, а также на страницах в социальных сетях “ВКонтакте” (https://vk.com/nikola2017_ru) и “Фейсбук” (https://www.facebook.com/nikola2017.ru/).

Верующим из других епархий рекомендуется приезжать в Москву на железнодорожном транспорте (в связи с ведущимися автодорожными ремонтными работами и сложной транспортной ситуацией в центре столицы). Верующим, которые поедут в Москву на автобусах в составе организованных паломнических групп, необходимо заранее проинформировать свое епархиальное управление, и получить там информацию о месте парковки данного автобуса на территории Москвы.

Рекомендуется взять с собой запас воды в пластиковой бутылке, одеваться по погоде, находиться в головном уборе, а при наличии медицинских показаний взять с собой лекарственные препараты.

Доступ к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя будет открыт с 22 мая до 12 июля.

22 мая святыня будет доступна для верующих с 14:00 до 21:00. Поэтому паломникам рекомендуется планировать свой визит, начиная с 23 мая.

С 23 мая до 12 июля доступ к мощам святителя Николая Чудотворца будет открыт ежедневно с 8:00 до 21:00 (встать в очередь для поклонения святыне необходимо до 17:00, чтобы успеть пройти к мощам до закрытия храма).

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