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Пансионат для престарелых имени Елизаветы Глинки откроется под Владимиром

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29 сентября. ПРАВМИР. Пансионат для престарелых и инвалидов, названный в честь погибшей в авиакатастрофе правозащитницы Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, откроется во Владимирской области.
Пансионат для престарелых имени Елизаветы Глинки откроется под Владимиром

«(В пятницу) 29 сентября в Вязниках состоится открытие областного социального учреждения для престарелых и инвалидов “Пансионат имени Е.П. Глинки”. Здание дома-интерната нового типа реконструировано по новейшим технологиям и соответствует всем требованиям и стандартам», — говорится в сообщении администрации региона.

Инициатива присвоить дому-интернату имя трагически погибшей в авиакатастрофе известной правозащитницы принадлежит губернатору региона Светлане Орловой. Церемония открытия пансионата приурочена к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

«В современном здании на 80 мест будет предусмотрено всё для комфорта проживающих. А его спортзалом, библиотекой и зоной для организации досуга смогут пользоваться и местные жители — в том числе дети, люди с ограниченными возможностями здоровья и представители старшего поколения», — говорится в сообщении региональных властей. Кроме того, в интернате будет открыта комната памяти Елизаветы Глинки.

Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь», правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию.

В авиакатастрофе погибли также руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, 64 сотрудника коллектива, семь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов и восемь членов экипажа.

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