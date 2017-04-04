Пассажиры во Внуково не пустили на борт мужчину, изначально заподозренного в теракте

4 апреля. ПРАВМИР. В московском аэропорту Внуково пассажиры не пустили на борт самолета россиянина Андрея (Ильяса) Никитина, которого СМИ ранее назвали предполагаемым организатором теракта в петербургском метро.

Мужчина рассказал, что прошел паспортный контроль, однако в самолет авиакомпании «Россия» сесть не смог из-за протестов со стороны перепуганных пассажиров, сообщает ИА IslamNews.

Урегулировать ситуацию не смогли даже сотрудники службы безопасности аэропорта. В результате, мужчина был вынужден пропустить рейс. По словам Никитин, реакция пассажиров стала для него неожиданностью, поскольку во вторник утром он без проблем прилетел из Петербурга в Москву.

Мужчине вернули деньги за билет. «Авиакомпания сказала, что не сможет посадить меня на этот самолет. Надеюсь завтрашним утром вылететь другим самолетом», — сообщил Никитин.

До этого мужчина высоко оценил работу правоохранительных органов в Петербурге после теракта в городском метро. В день теракта он сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к трагедии. До этого видеоролики и фото с Никитиным, снятые камерами наблюдения, были опубликованы прессой, мужчину назвали предполагаемым террористом.

Андрей Никитин – верующий мусульманин гражданин России. В исламе он принял имя Ильяс. Раньше жил в Новом Уренгое, окончил «высшее военное учебное заведение в Рязани». Имеет воинское звание капитана, проходил службу в Чечне. Сейчас работает дальнобойщиком, «перевозит особо опасные грузы». В полицию, по его собственным словам, Никитин обратился потому, что несет ответственность «не только за себя, но и за умму Мухаммада».

Днем в понедельник в вагоне петербургского метрополитена произошел взрыв между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 14 человек. Еще более 50 пострадали. По данным Следственного комитета, террористом смертником оказался гражданин России, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.