Патриарх Кирилл наградил орденом своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина)

17 марта. ПРАВМИР. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и монастыря Оптина пустынь схиархимандрит Илий (Ноздрин) удостоен ордена преподобного Серафима Саровского (I степени).

Патриарх вручил священнику награду в пятницу после литургии в Даниловом монастыре Москвы «во внимание к многолетним пастырским трудам и в связи с 85-летием со дня рождения», сообщает Интерфакс.

Отец Илий родился 8 марта 1932 года в Орловской области. Служил в армии, обучался в машиностроительном техникуме в Серпухове.

Закончил Ленинградскую духовную семинарию и академию. Трудился на различных приходах Ленинградской епархии, нес послушание в Псково-Печерском монастыре.

В 1976 году был направлен в русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. Нес послушание в скиту, скрытом в горных ущельях. Ему было также доверено духовничество в Пантелеимоновой обители.

В конце 1980-х годах направлен в качестве духовника в Оптину пустынь, где принял постриг в великую схиму. В течение 20 лет возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь.

В 2009 году поселился на патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино.