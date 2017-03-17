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Патриарх Кирилл наградил орденом своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина)

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17 марта. ПРАВМИР. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и монастыря Оптина пустынь схиархимандрит Илий (Ноздрин) удостоен ордена преподобного Серафима Саровского (I степени).
Патриарх Кирилл наградил орденом своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина)
Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Фото священника Игоря Палкина

Патриарх вручил священнику награду в пятницу после литургии в Даниловом монастыре Москвы «во внимание к многолетним пастырским трудам и в связи с 85-летием со дня рождения», сообщает Интерфакс.

Отец Илий родился 8 марта 1932 года в Орловской области. Служил в армии, обучался в машиностроительном техникуме в Серпухове.

Закончил Ленинградскую духовную семинарию и академию. Трудился на различных приходах Ленинградской епархии, нес послушание в Псково-Печерском монастыре.

В 1976 году был направлен в русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. Нес послушание в скиту, скрытом в горных ущельях. Ему было также доверено духовничество в Пантелеимоновой обители.

В конце 1980-х годах направлен в качестве духовника в Оптину пустынь, где принял постриг в великую схиму. В течение 20 лет возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь.

В 2009 году поселился на патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино.

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