Патриарх Кирилл освятил новый храм в Москве и вручил знак храмостроителя Владимиру Потанину

13 марта. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в столичном районе Черемушки.

Община храма в Черемушках была образована в 2004 году. В 2012 году по благословению Патриарха Кирилла храм Всех святых был включен в Программу строительства православных храмов в столице. В начале 2015 года началось строительство каменного собора и дома причта. К настоящему времени строительство полностью завершено, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

Настоятель нового храма протоиерей Виктор Алипичев был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Кроме того, за помощь в строительстве храмов Москвы президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин был награжден Патриаршим знаком храмостроителя.

«Владимир Олегович Потанин — известный всей стране человек, который занимается развитием нашей промышленности. Я благодарю Вас, Владимир Олегович, за многие возведенные храмы, но за этот особенно, потому что в каком-то смысле Вы, может быть, стали примером и для других людей, которые могут помогать так же скоро строить храмы в нашем Первопрестольном граде. Пусть Господь помогает Вам и укрепляет Вас в Ваших трудах и в личной жизни», – сказал Патриарх.

Кроме того, Патриарший знак храмостроителя получил генеральный директор корпорации «Сатори» — генерального подрядчика строительства храма – Владимир Гусаров.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону преподобного Серафима Саровского с житием.