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Патриарх Кирилл освятил храм Новомучеников Российских в Сретенском монастыре

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25 мая. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый храм Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре.
Патриарх Кирилл освятил храм Новомучеников Российских в Сретенском монастыре
Фото: Православие.Ру

Сразу после освящения храм посетили все причастные к его созданию – архитекторы, строители, иконописцы и другие специалисты, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в четверг храм посетил президент России Владимир Путин.

Глава государства присутствовал на церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Кремля.

Строительство нового собора началось в 2014 году. Собор включает в себя верхний и нижний храмы. Верхний храм – в честь Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Нижний храм посвящен святому Иоанну Предтече и 12 апостолам.

Кроме того, в соборе разместятся аудитории просветительского и молодежного центров.

Высота нового собора составляет 61 метр, он имеет семь золотых куполов.

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