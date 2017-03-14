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Патриарх Кирилл призвал раскручивать образ Александра Невского в соцсетях

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14 марта. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси призвал активнее рассказывать о жизни и подвигах святого благоверного князя Александра Невского в социальных сетях.
Патриарх Кирилл призвал раскручивать образ Александра Невского в соцсетях

«Важно оказать соответствующее влияние на поколение гаджетов, на поколение соцсетей. Образ Александра Невского мы должны передать в полной мере, раскрыв значение этой исторической личности, сделав его героем для этого поколения, живущего в социальных сетях», – цитирует Патриарха Кирилла Интерфакс.

Патриарх указал на то, что святой князь сделал важнейший «цивилизационный выбор»: он понял разницу межу восточным игом и западным. «Те, кто пытался контролировать Россию с востока, интересовались нашими кошельками, а те, кто пытался контролировать с запада – нашими душами», – выразил Предстоятель свой взгляд на историю на заседании оргкомитета по подготовке празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.

По словам предстоятеля, святой Александр Невский «не должен оставаться лишь героем прошлого», его деятельность очень актуальна сегодня, поскольку «он сумел отразить агрессию с Запада и примирить Русь с Востоком».

«Выражаю надежду, что министерство культуры Российской Федерации, Фонд святого Андрея Первозванного, представители региональных властей окажут Русской православной церкви поддержку по организации и проведению мероприятий, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому», – сказал Патриарх.

Глава Минкультуры России Владимир Мединский, в свою очередь, предложил создать полнометражный мультфильм об Александре Невском в рамках празднования его 800-летия в 2021 году.

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского».

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