Патриарх Кирилл призвал Украину и Россию считать князя Владимира общим национальным героем

26 января. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предлагает Москве и Киеву считать князя Владимира общим национальным героем.

«Мы призваны не забывать о нашем общем национальном герое – равноапостольном князе Владимире, духовными детьми которого мы остаемся, что бы ни происходило на международной арене», – сказал Предстоятель Русской православной церкви, выступая в Госдуме, его цитирует Интерфакс.

«В семье народов исторической Руси нет лишних братьев. События крещения Руси, когда великий князь Владимир поставил христианские ценности в центре жизни народа и государства, стали основанием для формирования нового общества на просторах Руси. Общества, построенного на стремлении к небесному, высоким духовным идеалам, живому и непрерывному поиску Бога», – отметил Патриарх.

Он отметил, что сегодня «с использованием самых изощренных технологий между русскими и украинцами с поистине дьявольским искусством обильно сеются семена розни и вражды, попирается наша общая историческая память, делается все, чтобы, погрузившись в эту атмосферу страстей и безумной ненависти, позабыть, насколько много значат для наших народов многовековая история и наши кровные связи».